藍綠甲動表決！ 國民黨團人數優勢 北市府保住二備金7.4億元

二備金表決結果。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市今年度總預算案遲未通過，昨天歷經政黨協商，僅第二預備金無共識，今天進入臨時大會表決，國民黨團、民進黨團皆甲級動員，最終國民黨團在人數優勢下，以過半數27人贊成占多數通過維持原編列數7.4億元。

國民黨書記長李明賢表示，二備金編列用於緊急狀況跟新增政務，從2020年至今，每年都是編列7.4億元，這次民政委員會建議刪減5000萬元，限縮市府推動業務影響甚鉅，國民黨團建議原編列數。

現場人數49人，投票結果顯示，27人贊成、18人反對、3人棄權，議長不參加投票。戴錫欽宣布李明賢提案通過。

