藍綠白助理全炸鍋也沒用！陳玉珍提助理費除罪化修法 立院今付委審查

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

近年不少民代因助理費遭判刑，國民黨立委陳玉珍日前提出立法院組織法修正草案、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案，讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，兩案引發國會助理反彈，但今（5）日立法院會，這兩案順利付委審查。

陳玉珍。（圖／資料照）

陳玉珍日前提案修立法院組織法，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘「若干人」，並刪除「公費助理」中的「公費」兩字，且將立院撥款給公費助理的費用改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用且免檢據核銷，意即每月44萬元的助理費都直接進立委口袋，交由立委分配使用。此案由陳玉珍提案後，獲得同黨立委，包含洪孟楷、呂玉玲、林思銘、蘇清泉、謝龍介、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一一同連署。

但提案出爐後，引發不分黨派的國會助理不滿，就連自家助理都不挺，也有藍委助理私下怒轟，認為助理費極可能落入立委私囊，形同變相自肥，未來立委們恐可利用各種理由剝削助理福利。而此案在引起反彈後，仍在今天付委審查。



