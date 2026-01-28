藍綠白同意！3/3邀卓榮泰「台美關稅結果及影響」專案報告並備質詢

記者楊士誼／台北報導

立法院今（28）日針對民眾黨提案邀請行政院長卓榮泰就關稅進行專案報告，稍早在三黨同意下，決議於2月24日立院第五會期開議當天下午進行行政院長施政報告並備質詢，另3月3日邀請行政院長率同相關部會首長就「臺美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」專案報告。

張啓楷稱，此次關稅談判就是如副閣揆鄭麗君過去抨擊的服貿一般「黑箱、事後只能審不能改」，因此提案邀請行政院長率各部會首長提出專案報告並備質詢。柯建銘則表示，希望張啓楷不管任期剩多久，講話還是要憑著良心，把服貿跟關稅混為一談，還常常引喻失義，不是講話大聲就好，要有道理、要好好講。而行政院長當然要儘速來報告，因此提議2月24日開議當天一併報告，張啓楷則表示同意。

廣告 廣告

傅崐萁則表示，川普因為韓國國會沒通過關稅提議就要提高南韓關稅，但韓國是還沒有審查完畢，台灣是從未有這案子，從頭到尾都是「佛曰不能說」，無從參與。他批評，關稅除了五千億美金「保護費」，有多少東西被蓋牌還不知道，比照韓國，這政府到底有沒有尊重國會？陳培瑜則表示，去年八月就由外交部跟經貿辦進行專案報告的機密會議，張啓楷拿服貿類比就是在造謠、抹黑，而現在國人、產業界都在擔心，綠營在想可以做什麼，藍白卻在想著政治鬥爭。

韓國瑜最後裁示，在三黨同意下，2月24日開議當天下午進行行政院長施政報告，各黨推派一人質詢。另3月3日邀請行政院長率同相關部會首長列席，就「臺美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」專案報告，藍綠各推派10人、民眾黨推派2人質詢，每人15分鐘。

更多三立新聞網報導

被提名中選會主委！張啓楷問「總統想解決做民調的人？」 游盈隆反應曝

首位中配李貞秀將遞補立委進國會！「仍沒放棄中國籍」 背景爭議一次看

藍白協商動部分預算！國防部喊全部都審 張啓楷卻嗆：你們真的關心？

藍白協商先動718億預算！內政部堅守「一併審查」 羅智強竟罵：問A答B

