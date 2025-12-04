藍綠白吵翻了！翁曉玲喊開會慘沒人理 「停公教年改」協商散會

記者楊士誼／台北報導

立法院司法法制委員會今（4）日針對停止公教年改召開黨團協商，民進黨立委吳思瑤送圖表給國民黨立委羅智強、民眾黨立委張啟楷，三人並爆發激烈爭論。主持會議的國民黨立委翁曉玲宣布休息，休息時間立委們仍爭執不下，即便翁曉玲宣布開會也沒人理，她最後將羅智強與吳思瑤的麥克風消音，並宣布協商因無法達成共識而散會。

吳思瑤發言時拿出圖表稱要送給張啟楷，因他搞不清楚保險金跟退休金差別，「不要傻傻分不清，我真的有印新的，等下再提供給你」。她隨後批評鄭天財稱「吳思瑤2016年時沒當立委」，但當時自己早已當選，還要被「李來希們」拖出去打。隨後翁曉玲表示，吳思瑤的發言時間已經超過，吳思瑤看到羅智強返回會議室，便再次拿起圖表，說要發給羅。

廣告 廣告

翁曉玲再次表示，吳思瑤發言時間已過。吳思瑤則批評羅智強，羅一直說因為年改，所以沒人報考公務員等，自己也因此準備圖表送給羅智強。翁曉玲強行打斷，並稱吳思瑤已經發言太多時間，已經超過六分鐘，並要求吳思瑤停止發言，隨後將吳思瑤的麥克風消音。

面對綠營的微詞，翁曉玲稱她覺得自己的提醒與決定不被吳思瑤尊重，她想維持會場秩序，甚至給了吳思瑤累計十分鐘的發言時間。吳思瑤旋即將圖表送給張啟楷與羅智強，羅智強反嗆吳思瑤「連數字都不會看」，張啟楷則邊罵邊把圖表丟向吳思瑤。羅智強拿起圖表跟吳思瑤開始爭執，吳思瑤則拿起羅智強的麥克風大喊「連題目都不會看」，兩人更拉著圖表繼續爭論，立委范雲也前去加入戰局，翁曉玲後宣布會議休息五分鐘。

吳思瑤拿著羅智強的麥克風大喊「我用心做給你看不是讓你隨便解讀的」，並稱因會被翁曉玲消音而只能拿羅智強的麥，更酸翁曉玲不會消羅智強的音，羅智強隨即大喊「吳思瑤自打臉」，藍綠白三黨持續爭執不休。吳思瑤發言完後便讓羅智強發言，羅智強稱「謝謝吳委員拿出自己打臉的數字，我也是佩服她」，隨後吳思瑤打斷羅，羅則說「你剛剛講話我都沒插嘴，有自信點好不好！」吳思瑤反問「你不是要即問即答嗎？」羅智強笑了出來，並說「你每次我講話你就講話」、「吳思瑤不乖，麥克風關掉」，雙方爭執不下。

翁曉玲宣布繼續開會，但因雙方爭執不停而遭忽視，翁曉玲數次宣布開會沒人理會後，將吳思瑤和羅智強的麥克風消音，並要求繼續開會。翁曉玲表示，因為各方發言可見今天的討論不會有共識，從大體討論到逐條討論都是如此，因此宣布散會。

更多三立新聞網報導

吵成一團！立院「停公教年改」協商藍綠白爭不停 吳思瑤再被翁曉玲消音

高市早苗承認「台灣屬於中國」？綠揭原話打臉：帶風向想打擊台灣人信心

藍白「停砍年金」今協商 綠曝民調：49%挺繼續年改「52.7%小草也支持」

立院今「停砍年改」協商！吳思瑤嗆又要碾壓：多數民眾支持年改繼續做

