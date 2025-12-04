藍綠白四人角逐台中市長網路投票! 江啓臣只排第二 「這人」領先出線⋯

《壹蘋新聞網》日前以「藍綠白 4 人搶 2026 台中市長寶座，你支持誰？」為題舉辦網路投票。 圖：翻攝自《壹蘋新聞網》

[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰號角吹響，各黨紛紛派出人馬參選，台中市作為六都之一，選戰也是引人矚目。目前民進黨立委何欣純確定參選，國民黨內則是立委楊瓊瓔表態參加初選、立法院副院長江啟臣黨內呼聲也高，民眾黨立委麥玉珍日前也鬆口「有機會就爭取」。

《壹蘋新聞網》日前以「藍綠白 4 人搶 2026 台中市長寶座，你支持誰？」為題舉辦網路投票，截至今（4）日中午 12 時 40 分，已有 60,666 人參與投票。投票將在明（5）日下午 3 時截止。

廣告 廣告

民調中提供 6 個選項，分別是：何欣純、江啟臣、楊瓊瓔、麥玉珍、沒意見，都不支持。據目前情況顯示，楊瓊瓔獲得 22,994 票佔據第一，江啟臣 18,977 票第二名；何欣純則獲得 14,242 位列第三，麥玉珍僅獲得 4,089 票為四人之末。沒意見與都不支持票數則過低，未顯示數字。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國是盟友? 川普才簽台灣保護法案 貝森特隔天就「打圓場」這麼說…..

(影) 墜毀畫面曝光! 中國首枚可回收式火箭「朱雀三號」任務失敗

國民黨籍立委楊瓊瓔宣布投入黨內台中市長初選。 圖：翻攝自楊瓊瓔臉書

立法院副院長江啓臣。 圖：金大鈞/攝（資料照）

何欣純(左)日前獲得民進黨提名參選台中市長。 圖：新頭殼資料照