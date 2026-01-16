藍綠白好好談吧，請放公視一馬
[FTNN新聞網]文／鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）
公視第8屆新董事選不出足額，只通過4位候選人未達組成門檻，於是繼續自動延任，藍白因此提案刪除公視董事延任條款，綠營不答應，雙方又槓上了，藍白說無期限延任是「萬年董事」，綠營說刪除延任條款，沒辦法經營；而且公視董事都是社會賢達，以志工服務的心情奉獻，絕非萬年董事，冒然取消延任，每個人都不合法，公視會動盪不安，最慘的是員工權益在內耗中度過。
朝野協商搞不定，就到院會數人頭，1月16日民進黨舉手輸人家，藍白挾人數優勢，三讀修正通過公視法部分條文，刪除現行董事延任條款。
事實上，董事會停擺，公視一樣活得好好的，十幾年前藍綠爛鬥就曾這樣，2008年國民黨贏得總統，但當時第4屆董事長鄭同僚為民進黨執政的董事會選出，國民黨就以擴大董事名額方式，爭取主導權，2008年10月補選陳勝福等5人為董事，2009年 6月公視法修法，董事由原先11-15人，大幅增為17-21人，8月新聞局也依新法選出新董事8人，董事會擴增為21人，10月就有董事提案因董事員額大幅增加，要求改選董事長。
接著就是大亂鬥，2009年12月監察院糾正新聞局，公視增補董事的過程中因「未臻完全合法」，8名增選董事資格有瑕疵；於是民進黨時期選出的董事會乃根據監察院糾正，挾人數優勢對國民黨主導增選之8名董事提起假處分，暫停其職權；董事會形成新派舊派內鬨，新派杯葛董事會，舊派逕行開會，新聞局2010年4月19日以人數不足下開會為由，聲請對董事長鄭同僚在內的7名董事假處分，禁止其行使職權；於是新派就於5月12日推舉陳勝福為代理董事長，9月19日將總經理馮賢賢解職；此時雙方法律程序都在進行中。
第4屆董事會任期應該在2010年12月3日結束，第5屆公視董事會經5次審查，直到2013年6月25日才搞定，7月29日召開董事會，選出董事長邵玉銘；吵吵鬧鬧2年8個多月，但公視還是活得好好的，公視體質好，員工優秀，家裡沒大人，沒關係，不會有「沒辦法經營」的窘境。
所以說「黨政軍退出媒體」是場面話，藍綠都把它當個屁，誰執政，誰就想全碗端走，所以公視法最初的設計，董事要經過審查委員2/3同意，是有其智慧，現在修法改成1/2同意，只要提名的行政權，與審查的立法權，為一黨完全執政，就會通吃；既然現在行政權歸綠，立法權為藍白多數，人選當然就要妥協，不能貫徹單一意志，否則沒完沒了，甚麼事都做不能做。
經過這樣的折騰，以前的新聞局，現在的文化部，提擬董事候選人名單時就一次比一次困難，上市公司獨立董事酬勞豐富厚，公視董事無給職，只有開會時出席費3000元，既無利，就剩下名，但有一定社會地位的人，加個「公視董事」頭銜也未必能增加多少光彩，社會賢達願意出任，大概都有一些文化使命感，但公視除了是文化機構外，還是新聞傳播媒體，媒體有媒體的社會責任與功能，社會賢達未必能分辨。
2020年文化部國際數位傳播計畫（即現在的Taiwan PLUS）要公視承接，在7月16日的董事會火爆爭議，出身NGO的董事拍桌痛罵反對的董事，說公視拿政府的錢為什麼不能替政府宣傳；顯然這位董事並不瞭解「公共電視」的意涵。
華視董事絕大部分都是公視董事派任，華視連年虧損，這些公視派任的董事很熱心，在董事會有董事說，他有辦法立馬解決華視的財務問題，只要從網路抓影片來播，或製作低成本的網路型節目就可以了，不用花製作費；他不曉得電視有自製率的規定，也不瞭解沒有廣告收入，電視台就活不下去。也有董事說，解決華視的財務問題，就在大樓屋頂鋪太陽能板，或是既然收視率決定廣告費用高低，我們可以付錢給華視附近小吃店，將電視機定頻在華視，以提高華視收視率。
這不是笑話，而是現場「實況錄影」轉播，所以公視華視董事長一定得要懂電視懂產業，能判別過濾董事發言，否則將這些「盍各言爾志」的發言一一交辦，行政部門就整天寫報告，不必辦正事了；曾有董事主張公視華視電塔統一管理，乍聽之下言之有理，電視台電塔都在高山，以方便接收即發射電波，如台北區就在陽明山竹子湖，因地理條件，所以各台電塔就會比鄰而設，的確公視華視電塔就是鄰居，但不是鄰居就可以合併，公視華視電塔對應兩家不同公司的工程部，器材設備不同，更麻煩的是兩家勞動條件不一，簡單的說，就是某家待遇較高，如此情況如何統一管理？果然公視華視工程部與行政部忙了兩三個月，結論就是早知道的「不可行」。
公視的「公共Public」指的是多元，既然多元，找來各路人馬社會賢達也都無妨，讓不同聲音呈現，只要有適當的人定錨就可以了；台灣電視台那麼多，就放過公視吧，不要整碗端走，也不要內定，2020年報載7屆董事長人選，行政院選中A教授，但後來又傳出總統府內定B先生，當時A教授與B先生連候選人都不是，就已經被高層相中當董事長，哇理勒，還「黨政軍退出媒體」！
握有提名權的綠營，人選就和藍白好好談吧，不要重蹈第4屆董事會的覆轍，台灣還不夠亂嗎？
