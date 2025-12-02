藍綠白好感度曝 林濁水：對3黨都不是好事

▲《美麗島電子報》1公布最新民調，在政黨好感度方面，39.9%對民進黨有好感，49.9%反感；35.4%對國民黨有好感，49.3%反感；30.7%對民眾黨有好感，49.5%反感。前立委林濁水直言，太奇怪了，這對於3黨都不是好消息。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》1公布最新民調，在政黨好感度方面，39.9%對民進黨有好感，49.9%反感；35.4%對國民黨有好感，49.3%反感；30.7%對民眾黨有好感，49.5%反感。前立委林濁水直言，太奇怪了，這對於3黨都不是好消息。

林濁水今在臉書分析上述民調，直呼「太奇怪了。民眾對3黨的反感都39%多，好感也奇怪，都是只有3成多，不多不少，無論如何，對3黨都不是好消息。」

本次民調由《美麗島電子報》委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美麗島電子報最新民調曝！賴清德不滿意度53.3% 連續5個月過半數

明年國防預算9千5百億！佔GDP超過3% 民調：3成3民眾認為太多了

內幕／明年恢復公投綁大選！綠要訴諸民意 藍擬「這三方向」應戰