藍綠白學川普推「兒童帳戶」 版本比一比

▲朝野立委競相效法美國政府「川普帳戶」，主張設立「孩童儲蓄帳戶」。（圖／翻攝川普帳戶網站）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普推動「川普帳戶」，預定在明年七月啟用，凡18歲以下且擁有有效社會安全號碼（Social Security Number）的美國兒童，有開設川普帳戶的資格，在2025年至2028年間出生的美國兒童，會獲得美國財政部提供的1000美元（約台幣3萬2千元）。

根據川普網站介紹，川普帳戶將幫助孩子打好財務基礎，隨著孩童年齡增長，能看到戶頭裡的資金成長，也能累積金融素養，家人每年最多可以對川普帳戶存入5000美元。當孩子年滿18歲後，能擁有使用與管理這個帳戶的權限，可以從帳戶中提款，用於教育、買房等支出。

廣告 廣告

台灣少子化問題嚴峻，今年恐怕連11萬新生兒都難以達成，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日開記者會宣布，將推動「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」，由國家協助育兒。民進黨立委郭國文則搶先一天，24日記者會宣布提出「轉大人ETF」，概念也類似，不過細節有些許不同。《NOWNEWS今日新聞》整理其中差異。

一、適用對象與年齡

藍白版本的提案是針對12歲以下孩童，設立帳戶後，政府第一年先存5萬元，之後每年存入1萬元。

郭國文的版本是針對10歲以下兒童，每月存1200元，一直到10歲為止。

二、相對提撥

藍白版本不強迫父母提撥，以免造成負擔，改用鼓勵方式，每年最多可以提撥10萬元，雇主每年最多可提撥5萬元，均可抵稅。

郭國文版本是家長每月也須提撥1200元。

三、預期效益

藍白版本將帳戶金額投資大盤ETF，以每年平均報酬率6%計算，即使父母都不提撥，孩童年滿18歲後，至少也約33萬元存款。

郭國文版本也是將金額投資ETF，以年化報酬率約10%估算，孩童18歲就可獲得超過100萬元可運用資金。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

解決少子化 林志嘉：金錢誘因短期有效！長期還需要扭轉社會風氣

快訊／鄭麗文黃國昌二次合體！共推「台灣未來帳戶」 搶救少子化

藍綠白都拋兒少投資 專家點名4理財方式適合替孩子存第一桶金