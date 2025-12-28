藍綠白搶推兒童帳戶 民間質疑聲浪不斷

國內少子化問題益發嚴重，藍綠白三黨為搶救少子化，各自仿照美國推出孩童帳戶，改善少子化，以爭取選票。綠營由民進黨立委郭國文喊出轉大人ETF方案，藍白共推台灣未來帳戶，無論是台灣未來帳戶或是轉大人ETF，都遭質疑，「錢從哪來？」民眾也反彈說：「想投資的人自己投資，不要用稅金好嗎？」

美國總統川普提出《大而美法案》中，推出孩童儲蓄帳戶，一次性撥給18歲以下孩童1000美元（約合新台幣3.14萬元），家長、雇主每年提撥5000美元，年滿18歲時，至少可達3000~1.38萬美元，藍綠白競相仿照推出相似政策。

事實上，國內少子化情況益發嚴重，據內政部統計，截至11月底止，11月出生數為7946人，比10月減少1512人，較去年同月減少4611人，今年1~11月總出生人口仍未破10萬大關、僅98785人，少子化情況明顯持續惡化，藍綠白三黨為解決少子化，發想推出孩童帳戶，希望促進生育率。

民進黨立委郭國文率先開跑，和投信公會理事長尤昭文合開記者會，提出轉大人ETF方案，主張孩童出生就長期投資，只要從0到10歲，由家長、政府每月各出1200元，以台股年化報酬率10%估算，年滿18歲時，就可獲得超過100萬元；藍白也推出台灣未來帳戶，由政府替孩童存入一次性5萬元，1歲~12歲每年再撥1萬元，並鼓勵家長、雇主提撥可免稅。

無論是藍綠白，朝野難得有共識，搶在明年九合一縣市長選舉前，提出政策牛肉，期盼解決少子化，此舉也獲得國發會回應，認為是好構思，考慮跨部會專案處理，納入「少子女化對策 2.0」政策，從福利、財政角度周延研議。

方案 轉大人ETF 台灣未來帳戶 川普帳戶 提出政黨 民進黨 國民黨、民眾黨 美國共和黨 政府提撥 每月1200元 一次5萬元 1000美元 自行提撥 每月1200元 家長每年最多10萬元；雇主5萬元，可抵稅 家庭每年最多5000美元；雇主最多2500美元 適用對象 10歲以下 12歲以下 18歲以下 投資標的 ETF ETF 成長型ETF 預期效益 滿18歲有100萬元 滿18歲有65萬元 滿18歲有3000~1.38萬美元

民眾批騙錢 細節引疑慮

雖然朝野難得有共識，推出兒童帳戶，但財經專家、民眾卻不買單，知名財經作家蔡至誠就認為，雖然此舉可讓下一代建立長期投資觀念，但他也提出疑問，包含錢要從哪來？是否指定用途？會不會被家長挪用等疑慮。

民眾對此也是質疑聲浪不斷，在網路論壇PTT上批評：「政府出錢也是納稅錢」或是「明顯是又開新的年金騙錢，過幾年又說財政困難要改革。」

還有民眾說，無論是轉大人ETF方案或是台灣未來帳戶，都無法解決少子化議題，「少子化問題的根本是低薪、高工時、高房價所致，把錢拿來多蓋社宅，給年輕夫妻還更有用。」

雖然民眾質疑聲浪不斷，但實質受惠的金融業者對此都不願多說，「若政府真的推出孩童儲蓄帳戶，對金融業來說，無論是哪家投信拿到代操，或是成購買對象，都是實際利多，對投信業者來說，是暗爽在心裡，不願多說。」一名金融圈人士私下坦言。

找公會背書 投信業明顯受惠

本報調查，最早跳出來提案的郭國文，是由投信公會理事長尤昭文陪同召開記者會說明，尤昭文今年7月才大爆冷門，打敗投信龍頭前任理事長、元大投信董事長劉宗聖，拿下投信公會理事長大位，當時震撼金融圈，「尤昭文的背景眾所皆知，與其說大爆冷門，不如說政治力凌駕實務。」一名金融圈高層向本報無奈說。

現任第一金投信暨第一金私募股權公司董事長的尤昭文，早年在香港金融圈任職，曾任摩根資產管理任職高管，最為人知的就是他父親，曾任台北縣長、民進黨創黨大老尤清，「這次尤昭文會拿下公會理事長，就是仰仗他過去在外資圈的人脈，以及公股傾全力相挺。」一名投信圈人士說。

也難怪，外界批評聲浪不斷，就有民眾直接點名，政府是為了扶植台灣投信產業，投資台灣不成熟的金融商品，「說穿了，若真的推出，最直接受惠的就屬元大，畢竟國內ETF受益人數最多的就是0050，已超過200萬人申購0050，更何況，眾所周知，一名元大的高層和郭國文往來密切。」另名金融圈人士點名。

眼見藍綠白都有共識，就連學者也提出呼籲，暨南國際大學文社原專班專案助理教授林信廷就說，當政府透過儲蓄帳戶方式，將預算以及家長投入資源匯聚成大型基金，成為資本市場大筆資金來源時，將更值得大眾審慎思考與檢視，究竟世代公平應在多大程度上仰賴市場投資成果？又該如何在制度安排中，避免家庭階級差異被進一步擴大？這究竟是朝野真實的共同目標？抑或只是掩護擴大資本市場的煙幕彈，有待後續的制度細節與治理設計。