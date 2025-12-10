藍綠白爭搶宜蘭! 民眾黨陳琬惠:只有柯文哲能叫我退選

政治中心／綜合報導

宜蘭選情激烈！民進黨率先提名林國漳律師，民眾黨也提名前立委陳琬惠，藍白合不合的成？陳琬惠喊話他是最大公約數，只有柯文哲能要他退選。而民進黨除了有望收復宜蘭，資深媒體人分析，還有台東縣、嘉義市、新竹縣、和彰化縣，都有可能藍天變綠地。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「我為什麼會一直講說，我自己是最大公約數，三方支持者都覺得可以接受。」

民眾黨宜蘭縣長提名人陳琬惠．近來頻頻上節目，高談藍白合，宣稱自己是"最大公約數"，絕不退選。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「我真的能要叫我不要選的人，應該只有一個，那個人叫柯文哲。」

宜蘭競爭激烈，民進黨率先提名林國漳律師參選，總統賴清德也全力相助輔選，就是要提早布局，力求藍天變綠地！

宜蘭選戰激烈。（圖／民視新聞）





總統賴清德（11.22）：「全力支持正派，專業溫暖的林國漳律師，好不好好不好。」

2026搖擺州盤點，資深媒體人黃暐瀚點名，有五個縣市有機會由藍轉綠，包括宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、和彰化縣，其中宜蘭民眾黨已經提名陳琬惠，嘉義則是傳出月底將提名立委張啟楷。

民進黨秘書長徐國勇：「事實上每一個縣市，我都戰戰兢兢，尤其有一些縣市，我們希望能夠重回執政，在地方政府來重回執政，所以這部分我們會努力，感謝你提醒我我會加油。」

政治評論員張銘祐：「宜蘭台東嘉義新竹彰化，（國民黨）人選都還沒開始跑，宜蘭在藍綠版圖上面，雖然藍大於綠一點點，但他很容易翻船的。」

宜蘭選戰激烈。（圖／民視新聞）







藍白合拖拖拖，綠營這回及早備戰，力拼2026擴張執政版圖。





