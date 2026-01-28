藍綠白達成共識 邀卓榮泰3/3赴立院報告台美關稅

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨提案邀請行政院長卓榮泰就台美關稅進行專案報告，立法院黨團今(28)日朝野協商，決議於2月24日立院新會期開議日當天下午進行行政院施政總質詢，另於3月3日邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長就「台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」專案報告。

美國總統川普（Donald Trump）27日發文指出，南韓國會遲遲未履行與美國達成的協議，因此美方也將採取因應措施，宣布將對南韓汽車、木材、藥品以及所有其他互惠商品，稅率由原先談定的15%提高至25%。這也引發各界擔憂，若台美協議也在立法院卡關，恐讓台灣成為下一個南韓。

立法院今日上午朝野協商，民眾黨立委張啓楷表示，過去民進黨曾質疑服貿協議不透明、黑箱，如今台美關稅談判也應該公開透明，因此民眾黨團主張卓榮泰應赴國會專案報告。國民黨團總召傅崐萁則表示，南韓是因為還沒有審查完畢，但我國國會卻是連這個案子都沒看到，從頭到尾都是「佛曰，不可說」，因此支持民眾黨團提案，卓榮泰應到立院向國人說明。

朝野各黨最終達成共識，立法院長韓國瑜裁示，於2月24日立院新會期開議日當天下午進行行政院施政總質詢。另於3月3日邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長就「台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」專案報告，藍綠各推派10人、民眾黨推派2人質詢，每人15分鐘。

