藍綠立委提設《宗教基本法》 劉世芳：現階段無立法必要性

立法院內政委員會10日排審《宗教基本法》草案，包含國民黨團以及藍綠立委的提案。不過內政部先點出3個版本通通都沒有指明「宗教及宗教團體」的定義，如果要納入一切沒登記立案或者沒正常運作的宗教團體，將導致現行法制的混亂，部分條文還可能讓宗教自由凌駕於其他自由權利。

國民黨立委張智倫表示，「你們在報告裡面一直覺得這個《宗教基本法》會造成，感覺起來會天下大亂，你們內政部有沒有相關的版本？」

內政部長劉世芳回應，「你要把它列說，標準劃在哪一條線確實很難，所以我們就採用行政命令的方式，只要你不觸犯到母法，那幾乎我們就是低度監管為原則。」

內政部認為，藍營2版本的草案第1條將使宗教自由優於其他法律，只要「妨害宗教自由」都需退讓；而藍綠3版本中第3條第4項，一旦被主張是基於教義、傳統不得限制，那許多活動像是放生、燒紙錢等行為將被高度擴張。

民進黨立委張宏陸指出，「它的教義裡面是不能拿槍的、不能什麼的，會不會有一天台灣真的很多人不用當兵？」

內政部長劉世芳回應，「這也是我們會擔心的理由之一，那就是觸犯到《動保法》或野生動物保護條例。」

同樣是藍綠3版本中，內政部表示，第5條顯示宗教立法一律歸中央，剝奪地方治理能力，已違反憲法保障地方自治精神。

部長劉世芳透露，各宗教代表組成的內政部宗教諮詢委員會，多數委員也認同立法有待商榷。

內政部長劉世芳認為，「超過25項以上的法律其實是有抵觸的，我們也問過內政部的宗教諮詢委員，大概有9成以上都認為需要審慎來研議，不宜貿然通過。」

對於朝野立委的提案，劉世芳也回應，目前世界上並無以基本法為名而制定《宗教基本法》的國家，大多都在憲法中訂定宗教自由保障原則，並於一般法律中予以落實，強調現階段並無推動立法的必要性及急迫性。