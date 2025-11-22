藍綠紅對話之必須
鄭麗文日前在《中國時報》訪問中說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這席務實的敘述，跨出了長期以來國民黨的思維窠臼，清醒地指出兩岸和平需要多方面的條件配合。中共近年對於統一已有自己的戰略進程，國民黨在台灣的代表性逐漸降低，由此國共之間的合作難盡其功，猶需考量民進黨與美日等關鍵因素。
檢視國民黨的處境，其問題有三。第一，過去20多年來，兩岸形勢主客易位，主要以民共僵持對峙為主；國民黨雖期待2028重回執政，然國民黨仍需顧及台灣民意與美國因素，未必能突破馬英九執政時期的兩岸格局太多。
第二，在總統大選時，目前國民黨最多只有不到40％的選票支持，若不是民進黨水平太低，又抓了柯文哲羈押1年，民眾黨未必凡事需要藍白合。國民黨黨員平均年齡太高，缺乏新血，若遲遲無法執政，務實的共產黨對於國共平台會否仍寄予厚望？不容樂觀。第三，許多國民黨員自我感覺良好，缺乏理解現實的危機感，習以鄙視民進黨及笑罵美國為能事，傲慢心態仍待調整。
民進黨多年執政品質粗糙，短期內難以完全改善，若不是靠恐嚇老百姓的「抗中保台」，並無條件取得執政。假若民進黨能像當年康熙那樣，高瞻遠矚及早「漢化」，以優秀文化與制度中國自居，大量起用外省第二代，不搞族群鬥爭，哪裡會有眼下台灣的亂局與兩岸的困境？
近年來，美國國內問題沉重而難聚集民意與財力進行護台戰爭，乃轉移日本為守護第一島鏈的前沿代理人；雖然如此，共產黨統一台灣是時間問題。但共產黨來台，隨著台灣生活方式的內地化，中國近代以來累積最優質的政治制度與經濟環境是否前功盡棄，變成今日的香港？關於此，中共有識之士亦應深刻探討。
不容否認，兩岸政治矛盾無解、協商中斷多年，輔以軍事戰雲密布，台灣多數民意對統一疑慮仍深，致使統一議題迄今仍是大陸單方面的議程。在此僵局下，無論是國共、民共，乃至於藍綠紅的對話，都顯得益發重要。
正如鄭麗文所說「兩岸絕對不能再有戰爭」，因此我們應將兩岸維持現狀視為統一前的過渡時期，進行必要的和平融合交流。不論外在條件如何變動，陸方皆勿躁動反應，避免掉入陷阱，讓兩岸因意外而走向無可挽回的戰局，如此兩岸逐步走向和平統一方可避開種種障礙。（作者為作家）
