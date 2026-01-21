藍綠老將入局白營搶攻新勢力 桃園八德區議員初選添變數

國民黨前市議員劉茂群表態投入八德區議員黨內初選。圖：翻攝自劉茂群臉書

桃園市議員今年底選舉各黨備戰，八德區應選5席，現任藍綠兩黨4席尋求連任，無黨籍段樹文將派妻子出征，國民黨曾經7屆議員劉茂群、民進黨2屆議員蔡永芳均宣布捲土重來參加初選提名，民眾黨提名1席將由江沛育、林晏良2人初選競爭，在老將重新入局參選及民眾黨新勢力競逐下，正牽動八德區藍綠白議員初選變數。

民進黨前市議員蔡永芳宣布投入八德區議員黨內初選。圖：翻攝自蔡永芳臉書

八德選區以往屬藍營票倉，在八德子弟、前民進黨市長鄭文燦主政影響後有所變化，整體仍不脫藍大於綠，現任議員為國民黨朱珍瑤、楊朝偉2席，民進黨呂林小鳳、許家睿2席及無黨段樹文1席共5席，其中段樹文因選罷法修正涉及前科規定限制無法參選，他宣布改由妻子林淑婷參選，段樹文說，他擔任市議員無黨總召，也是八德唯一無黨議員，為延續地方服務，將全力協助妻子勝選。

廣告 廣告

民眾黨林晏良登記投入八德區議員黨內初選。圖：翻攝自林晏良臉書

國民黨八德區市議員提名2席，現任國民黨朱珍瑤、楊朝偉2人尋求連任，在黨內現任優先規定可望篤定提名下，7屆前資深議員劉茂群表態回鍋參選，引起地方談論，楊朝偉表示，現任者會持續擴大基層服務，爭取選民支持。劉茂群2018年被控送蘋果禮盒賄選起訴後，刑事部分無罪、民事判決當選無效去職，6年後宣布參加議員初選，劉茂群表示，她會依黨內遊戲規定初選，爭取國民黨第3席提名空間，並在民調勝出才參選。

民眾黨江沛育登記投入八德區議員黨內初選。圖：翻攝自江沛育臉書

民進黨八德區市議員提名2席，現任民進黨呂林小鳳、許家睿2人表態尋求連任，呂林小鳳為民進黨5屆資深議員，努力耕耘地方基層擁有一定實力，許家睿移居桃園參選議員隨即當選，積極服務地方爭取連任，2屆議員的「阿芳」蔡永芳最近在臉書貼出「我不是無罪，我是沒有犯罪」訴說4年來助理費案的委屈和真相，蔡永芳表示，助理費案 「讓我心頭五味雜陳」，他沒有犯罪，清白不容汙名，卸任3年多一直鄰里服務，現在決定拚黨內初選。

民眾黨看好八德選區影響力，首度進軍八德區提名1席市議員，目前林晏良、江沛育2人完成登記競爭黨內初選提名，江沛育打出關心交通安全、兒少權益及動保議題投入初選，林晏良先前因為文宣廣告看板引發爭議，隨即撤除看板和致歉，化解外界疑慮後即投入初選爭取提名。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園消防闖關活動寓教於樂 內定國小學童扎根火災預防觀念

「智慧桃園」屢獲國際獎項肯定 張善政表揚績優公務人才