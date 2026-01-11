藍綠老將拚連任 白搶婦女名額

台南市議員第一選區市議員因國民黨籍張世賢病故，至今僅現任議員蔡育輝1人表態，惟藍營在此選區至少有2席以上空間，台灣民眾黨率先推出陳詩薇女將，爭取婦女保障名額。對於出現藍白合契機。國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，台南藍白合最終目標是爭取議會總席次過半，提名人選將在農曆年後定案。

南市議員第一選區因人口減少，可能6席變5席，民進黨維持現任3名議員李宗翰、王宣貿與沈家鳳，在該選區仍為過半席次。

國民黨民國111年在此區當選2席，分別為蔡育輝與張世賢，後者去年10月病故，至今僅蔡育輝表態爭取連任，另1人選未定。

第一選區有婦女保障名額，一般預料國民黨應推出女將，否則對手陣營沈家鳳可1票當選，但國民黨人選至今未定，民眾黨率先宣布推出陳詩薇投入參選。

台灣民眾黨台南市黨部主委顏耀星表示，陳詩薇為留美碩士，教育界出身，父親陳進義曾是安南區議員，3年多前參選安南區議員失利，旋即加入台南市地方發展關懷協會擔任總幹事，也曾任市黨部執行長，持續耕耘地方。

陳詩薇證實同意跨區參選第一選區，認為極具挑戰性，溪北地區對民眾黨來說是未開發的選區沙漠，更需要新血當開拓者，她願意承擔黨部責任，未來將從新營起步，勤走基層，希望藍白在此選區合推1女將，但也強調尊重國民黨決定。

謝龍介表示，國民黨一定會支持民眾黨參選人，這次藍白合是為創造議會過半席次，第一選區國民黨至少有2席，雖該選區總席次減1席，提名策略仍需做民調評估，預計農曆年後決定提名人選與名額。蔡育輝對民眾黨提女將參選表示支持。沈家鳳表示，不介意參選者是誰，未來將步步為營打贏選戰。