藍綠色光束劃過天際！專家解答是火流星 屬於「象限儀座流星雨」

有民眾清晨在天空發現一道藍綠色光束，伴隨強光劃過天際，引發網友熱議。專家也解答，這道光束就是火流星，屬於象限儀座流星雨的一部分。

有民眾清晨在天空發現一道藍綠色光束，伴隨強光劃過天際。圖／翻攝自高雄市旅遊網

5號清晨5點21分，高雄天空出現驚人一幕，一道藍綠色光束劃過天際，接著慢慢消失，留下煙塵久久不散。不少早起民眾看到，全都驚呼連連。

對於這奇異景象，民眾眾說紛紜，有人猜是煙火，有人以為是閃電，還有人說是誰的遠光燈朝上，且不只高雄，就連屏東和台南，甚至北部也有人看到，但這道藍綠色光束到底是什麼呢？專家解釋是火流星，並指出它相當特別，因為它的煙塵超過3分鐘以上，相當少見。

廣告 廣告

專家解釋是火流星。圖／翻攝自台灣親子觀星會滿州國小流星監視器

專家也指出，這顆火流星屬於象限儀座流星雨一部分，而象限儀座流星雨從去年12月28日到今年1月12日，都是活躍期間，民眾空閒時不妨抬頭看看，或許有機會捕捉到難得美景。

專家指出，火流星屬於象限儀座流星雨一部分。圖／翻攝自台灣親子觀星會滿州國小流星監視器

另據台北市立天文科學教育館說法，象限儀座流星雨是今年的第一波流星雨，且本月還有2次亮星合月的精采天象，分別於7日凌晨可見軒轅十四合月，以及15日凌晨則為心宿二合月，2顆一等亮星皆與月球近至約1度以內，以肉眼或雙筒望遠鏡觀賞都相當醒目，值得留意。

高雄／梁子玥、王秀成 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

有流星!?南部民眾目擊光點劃過 疑為SpaceX星鏈碎片

雙子座流星雨今夜登場！每小時150顆大爆發 全台「觀星條件」地圖曝

雙子座流星雨來了！氣象署曝各地觀星指數