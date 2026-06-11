藍綠議員罕見有共識！ 盼設限政治進入校園

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桃園市議會（圖／報系資料庫）

畢業熱季到來，國民黨桃園市議員詹江村今在臉書ＰＯ文，擬提案要求規範參選人不得在學校從事選舉活動、發表政見。此提案背景恰逢近日有國民黨立委子女受邀在學校畢業典禮致詞，加上先前桃園武陵高中學生當面稱呼桃園市長張善政為「新店市長」，讓校園與政治人物互動的界線再度掀起討論。民進黨桃園市議員余信憲隨後發文支持，願意跨黨派一起推動這項提案，並希望張善政和教育局能站出來，成為教職員的後盾。

近期全台學校相繼舉辦畢業典禮，對於政治人物是否能在典禮上致詞，在網路上引起不少討論。詹江村認為，政治不應進入校園，學生不宜在各大校園活動上聽取各議員候選人的政見，因此主張透過制度明確規範候選人不得於校園從事選舉活動。

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針對這項提案，余信憲表示，校園政治化問題其實長期存在，許多教職員常因顧及各方關係而承受壓力，學生更不應成為政治宣傳的對象，若學校有任何需求，民代不應以進入校園從事選舉活動作為服務學校的前提。

隨著今(115)年九合一選舉接近，校園與政治的距離如何拿捏，已成為地方政治與教育界共同面對的新課題，這項提案未來是否成真仍待觀察。

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