藍綠較勁「營養午餐免費」政策 蘇巧慧霸氣喊：我當選市長立刻做

台北市長蔣萬安前（6）日宣布115年度國中小營養午餐免費後，基隆市、台中市與高雄市也推出相關政策，較勁意味濃厚。不過，新北市長侯友宜今（8）日受訪時態度相對保留，僅強調「會跟議員再盤整所有的財政資源」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，如果當選市長會立刻來做。





蘇巧慧指出，「我支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，若我當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。昨天民進黨新北議會黨團也透過提案連署，全力支持這個政策」。她也批評，但這個議題更凸顯國民黨團總召傅崐萁版本《財劃法》的荒謬。

新北市議會第4屆第8次議員提案表。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

蘇巧慧說，台北市的財政能力原本就是全國最好，傅崐萁主導的黑箱財劃法修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，傅崐萁真的對新北非常不公平。

她感嘆，同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在，但儘管如此，「我仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔」。







