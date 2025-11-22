藍綠還有王牌 傅回鍋、季出戰？動向備受關注
花蓮為藍營傳統鐵票倉，但近年花蓮政治局勢詭譎多變，從藍營出走的議長張峻被視為最大「反傅」勢力，從議長選舉到罷免案一路較勁，日前張峻在光復災後說明會對立委傅崐萁怒嗆踹桌，再掀2人新仇舊恨。民進黨評估，跟張峻等無黨結盟才有勝算，據說只等張峻點頭。不過。行政院政務委員季連成會不會成為綠營另張王牌？傅崐萁夫妻在地方執政長達10多年，傅會不會回鍋再戰？同樣備受關注。
傅崐萁在地方長期執政，累積雄厚政治實力，但與地方派系家族也漸生矛盾。政治家族「魏家班」大哥魏嘉賢3年前違紀參選縣議員被國民黨開除黨籍，目前魏已到處高掛看板，被視為在為選縣長做準備。據說民進黨高層多次拜訪尋求合作可能，但直到罷免熱戰仍未見魏家班「有動作」。
反觀力挺大罷免的張峻，在傅崐萁辦的災後重建說明會中怒嗆踹桌，也提早掀開縣長選戰。不僅綠營評估與張峻聯手合作的可能，中央部會下鄉、政委季連成勘災，都能見到張峻身影。張峻也證實與民進黨「有接觸」，雙方看似已有不言可喻的默契。
縣長徐榛蔚明年2屆任滿，被稱「鐵人鄉長」的吉安鄉長游淑貞，被視為接班人選。根據藍營內部民調，游淑貞從之前知名度稍落後，到最近民調拉升，國民黨內部評估深具信心。
不過，面對同樣出身藍營的張峻、魏嘉賢，若加上民進黨基本盤加持，對游淑貞不是沒有壓力。政壇解讀，藍綠似各自握有底牌，一是國民黨傅崐萁回鍋參選，不無可能；在馬太鞍溪堰塞湖救災備受讚譽的季連成，會不會成綠營另一張王牌，也說不定。
