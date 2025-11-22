藍綠還有王牌 傅回鍋、季出戰？動向備受關注

外傳民進黨有意與無黨籍花蓮縣議會議長張峻結盟投入花蓮縣長選舉。（本報資料照片）

花蓮為藍營傳統鐵票倉，但近年花蓮政治局勢詭譎多變，從藍營出走的議長張峻被視為最大「反傅」勢力，從議長選舉到罷免案一路較勁，日前張峻在光復災後說明會對立委傅崐萁怒嗆踹桌，再掀2人新仇舊恨。民進黨評估，跟張峻等無黨結盟才有勝算，據說只等張峻點頭。不過。行政院政務委員季連成會不會成為綠營另張王牌？傅崐萁夫妻在地方執政長達10多年，傅會不會回鍋再戰？同樣備受關注。

傅崐萁在地方長期執政，累積雄厚政治實力，但與地方派系家族也漸生矛盾。政治家族「魏家班」大哥魏嘉賢3年前違紀參選縣議員被國民黨開除黨籍，目前魏已到處高掛看板，被視為在為選縣長做準備。據說民進黨高層多次拜訪尋求合作可能，但直到罷免熱戰仍未見魏家班「有動作」。

反觀力挺大罷免的張峻，在傅崐萁辦的災後重建說明會中怒嗆踹桌，也提早掀開縣長選戰。不僅綠營評估與張峻聯手合作的可能，中央部會下鄉、政委季連成勘災，都能見到張峻身影。張峻也證實與民進黨「有接觸」，雙方看似已有不言可喻的默契。

縣長徐榛蔚明年2屆任滿，被稱「鐵人鄉長」的吉安鄉長游淑貞，被視為接班人選。根據藍營內部民調，游淑貞從之前知名度稍落後，到最近民調拉升，國民黨內部評估深具信心。

不過，面對同樣出身藍營的張峻、魏嘉賢，若加上民進黨基本盤加持，對游淑貞不是沒有壓力。政壇解讀，藍綠似各自握有底牌，一是國民黨傅崐萁回鍋參選，不無可能；在馬太鞍溪堰塞湖救災備受讚譽的季連成，會不會成綠營另一張王牌，也說不定。