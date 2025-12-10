「藍綠都很爛」！劉寶傑崩潰喊：已走投無路

▲資深媒體人劉寶傑昨（10）日接受專訪指出，糾結於台灣政黨，他已走投無路。（圖／翻攝自劉寶傑臉書）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，國民黨真的很爛，但民進黨禁小紅書也「很蠢」，他現在兩邊都覺得爛透了，讓他無路可走。

針對中國社群app小紅書在台灣被禁1年，劉寶傑昨上《下班瀚你聊》表示，民進黨很蠢，小紅書中有許多出國旅遊的資訊，例如：在國外辦戶頭、外國推薦餐廳、餐點避雷指南、國外租房資訊等，政治性很低。他後來也有下載，其中的健身內容做得很好，不只伸展、瑜珈，甚至跑步、壺鈴的資訊都有。

廣告 廣告

另外，劉寶傑也提到，他想一想，還要繼續糾結在台灣的內政、政黨嗎？他的困境在於，國民黨真的很爛，現在還在搞一中憲法、一國兩區，但他之前也說了，民進黨的大罷免一定會失敗，因為違背價值和他對知識的追求。他在乎的是人道、健康、科學、民主、愛國，綠營在路上給拍攝的人戴帽子，甚至栽贓網紅鍾明軒，這種事情怎麼可以在台灣發生？這是他想要的台灣嗎？這是他捍衛、愛的台灣嗎？不是。兩邊他都覺得爛透了，現在無路可走。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

劉寶傑炸裂開嗆馬英九「賣台」！怒轟他這2件事變了：非常惡劣

禁小紅書被國台辦批「反民主」 徐國勇反嗆：全世界最荒謬

影／小紅書被禁！黃國昌怒批劉世芳雙標：政府不守法 根本沒納管