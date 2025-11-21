藍綠都支持！賴清德宣布重啟公地放領政策 落實土地正義

[Newtalk新聞] 賴清德總統今（21）天親自南下彰化溪州關心公地放領政策執行情形，現場也邀請當地農民現身說法，賴清德還前往視察放領農地，並正式宣布重啟公地放領政策。

早期政府實施公地放領政策，將公有土地優先出售給合法承租農民，目的是扶植自耕農，讓「耕者有其田」。當年該政策停辦後，使得許多承租農民無法獲得土地所有權，損及農民權益。

台灣自民國97年起開始停辦公地放領政策，歷經18年，賴政府於今年五月重啟公地放領政策與相關工作，採取具體行動，盼沉痾多年的議題能真正被解決，落實土地正義、保障人民財產權，並以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區的台拓地為優先試辦區。

賴清德認為，該是屬於人民的財產，經過這麼多年無法處理時，政府就應該要有一套完整的機制與政策，將其完成。

民進黨立委蔡易餘認為，應讓所有長年耕作的農民都能獲得應有的土地權益。多年為基層農民權益奔走的民進黨立委陳瑩也多次質詢，希望擴大辦理公地放領。國民黨立委黃建賓則曾直言，行政院日前宣布重啟公地放領，是讓各縣市農民重建一線絲望，喊話中央擴大辦理。

黨政人士表示，重啟公地放領政策，從賴總統上任至今一年多時間，經歷上百場跨部會、跨單位會議，進行討論與檢討，才促成今日公地放領政策正式重啟。

黨政人士指出，第一、今年五月優先於特定區域試辦，包括內政部、財政部與地方政府跨部會、跨層級共同協力，檢視作業流程與放領程序，再評估是否擴及其他地區。第二、確立原則及盤點法規，如需要符合憲法規定、內政部「公地放領審議委員會」審議原則，以及「國有耕地放領實施辦法」等，確保農地農用、環境保育、土地正義三大原則。第三、立法院藍綠都支持，重啟公地放領政策可以說是在立法院有高度共識的民生議題，獲得朝野共識與支持，讓政策重啟事半功倍，更有助力，讓農民早日取得土地所有權。

賴清德今日親自南下彰化溪州關心公地放領政策執行情形，現場也邀請當地農民現身說法，並前往視察放領農地，展現推動公地放領政策的決心，同時彰顯政策背後愛護農民、照顧農民的初衷與核心。

