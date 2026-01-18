藍綠都罵 柯文哲批營養午餐免費是民粹政治

▲民眾黨創黨主席柯文哲出席台北市黨部支持者見面會。（圖／翻攝自民眾之聲）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安日前拋出營養午餐免費等政策，諸多縣市跟進。不過，民眾黨前主席柯文哲今（18）日卻狠批，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助；他也批評，台北市長蔣萬安推出的「生生喝鮮奶」政策，「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」

民眾黨台北市黨部今天下午舉辦2026松信夥伴見面會，針對各縣市政府推動營養午餐免費，柯文哲表示，「21世紀資本論」提到，用錢賺錢比用勞力賺錢快，所以一定是有錢人越來越有錢，造成貧富懸殊，若要解決此問題，應該要有錢人課比較多稅，或是社會福利政策應偏向弱勢，若回看營養午餐完全免費政策，這並沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，但若是應付少子化，就可以接受。

柯文哲認為，推出每個政策要考慮誰是受害者、受益者，若說是全部免費，顯然沒有很明顯的受害者，受益者是每一個人，可是卻把社會重新分配的機制取消掉，這個時候唯一的目的只是政策領導，但實務上，全台灣營養午餐免費的品質都變差，因為若不要錢，大家就不會珍惜，完全不用錢的時候，督導的力道會變弱。

柯文哲說，他在市長任內的時候，台北市營養午餐中低收入戶免費，有錢的家庭繼續付錢，在這個補助的狀態下，台北市再補貼有機蔬菜。他強調，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，如果要這樣做，就要說此舉要鼓勵民眾生小孩，讓生小孩負擔變低，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦，可以接受」，政策不是特別有意義。

柯文哲也說，另有一政策他絕對反對，就是每天喝一杯鮮奶，以前台北市議員闕枚莎跟他講過，他說他是醫生，沒有說服他。出席活動的台北市議員林珍羽補充，台北市是一週喝一次，柯文哲對此說，「那更沒有意義」，給小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，這個騙選票非常有用，只是沒有實際上意義，政治就是這樣，「你也知道在騙選票，但好啦、好啦、要騙就騙。」

