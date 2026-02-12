藍綠10立委「大亂鬥被起訴」 國民黨團轟司法清算：惡人先告狀

藍綠立委大亂鬥導致10人被起訴，其中包括陳玉珍等7名藍委。（本刊資料照）

本屆立法院自2024年2月上任以來衝突不斷，屢屢爆發爭搶主席台等肢體衝突，台北地檢署今（12日）偵查終結，依傷害等罪起訴陳玉珍、謝龍介、柯建銘、林淑芬等藍綠10名立委，其中國民黨立委就占7人，國民黨團書記長林沛祥共批民進黨自己暴力在先，竟發動司法清算、惡人先告狀，踐踏國會尊嚴。

本屆國會三黨不過半，藍白多次聯手以人數輾壓通過爭議法案，綠營則衝上主席台杯葛議事，2年來多次爆發衝突，立院全武行鬧上新聞版面，多名立委也在議事攻防中互相拉扯、拳打腳踢，事後互控傷害，北檢今依傷害等罪，起訴國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、王鴻薇、黃仁、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵與柯建銘，另4名藍委徐巧芯、洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲則獲不起訴處分。

國民黨批民進黨「企圖弱化在野黨監督」

針對7名藍委遭起訴，國民黨表示，從高金素梅的案例到檢調大動作起訴國民黨立委，民進黨想形塑寒蟬效應，企圖弱化在野黨的監督。司法過去從不介入立法院的激烈衝突，這次卻司法反常的大動作介入，讓人懷疑司法是否配合執政黨介入政治攻防，呼籲檢調不要成為任何人的棋子和打手。

林沛祥批綠惡人先告狀 以司法介入國會運作

國民黨團書記長林沛祥也發出聲明表示，藍委在現場的衝突是為了維護議事正常運作、保護主席安全，痛批民進黨無視自身暴力在先，竟發動司法清算，「惡人先告狀」的濫訴行徑不僅踐踏國會尊嚴，更是民主憲政的極大諷刺。

林沛祥表示，國會是民主政治的核心場域，議事攻防本屬制度內的正常運作。民進黨立委多次以激烈手段企圖癱瘓議事、攻擊議事人員及會議主席，他挺身而出是為了守護民主程序不被暴力干擾，所有動作皆基於維護議事功能的必要範圍，將政治攻防刻意上綱為刑事責任，企圖以司法手段介入國會運作，已明顯逾越合理界線。

轟司法雙標 國民黨團支持挨告立委捍衛清白

林沛祥也批檢調對民進黨立委的暴行噤若寒蟬，卻對國民黨立委的職務行為窮追猛打，司法啟動的速度與力道形成強烈對比，已構成赤裸裸的司法雙標，讓人質疑司法是否被政治化運用，淪為打壓異己、製造寒蟬效應的工具。

林沛祥也強調，民主制度容許立場不同、意見激烈，但絕不容許以濫訴方式進行政治報復，更不容許以司法程序干擾國會職權運作。若動輒以刑事告訴對待議事攻防，將使立委難以依法行使監督與表決權，形同變相限縮國會權力，對憲政秩序與權力分立原則造成實質侵蝕。他除了呼籲民進黨政府，勿以濫訴達成政治目的、製造寒蟬效應，同時也表態國民黨團將全力支持遭提告委員依法捍衛清白，作為全體黨員最堅強的後盾。

