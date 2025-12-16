藍綠4立法院長同台！蘇嘉全怨「邀茶敘從沒接受」 韓國瑜鞠躬賠罪

記者詹宜庭／台北報導

行政院長卓榮泰昨日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案，此前，總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲進行國政茶敘，但韓國瑜卻缺席。韓國瑜今（16日）出席立法院前院長游錫堃新書發表會，他致詞時說「總統請我茶敘，我沒去，但今天我一定要來」。

前立法院院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃舉辦新書發表會，包括現任院長韓國瑜、立法院前院長王金平、蘇嘉全皆與會。韓國瑜致詞時表示，非常榮幸受到游錫堃邀請，今天有幾位前任院長全部都到立法院，實在太開心了，「總統請我茶敘，我沒去，但今天我一定要來」，代表他對王金平、蘇嘉全、游錫堃發自內心的尊敬，此話一出，現場哄堂大笑。

不過，蘇嘉全致詞時也酸韓國瑜，自己離開立院後，第一次碩果僅存地4位立法院長都在這裡，「剛才王院長有講，過去3人3個月會聚一次，但韓國瑜上任後從來沒有接受過邀請。我們茶敘不帶政治任何的意涵，若常聚在一起，彼此間誤會就會降低、就會減少」，而韓國瑜聽聞後立刻鞠躬賠罪。

蘇嘉全怨韓國瑜上任後從來沒有接受過茶敘邀請，韓國瑜聽聞後立刻鞠躬賠罪。（圖／翻攝畫面）

