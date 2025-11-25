藍網內互打爭新竹縣長 徐欣瑩：靜待初選

▲國民黨立委徐欣瑩說，靜待黨中央公平公正公開的初選機制再做回應。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 2026新竹縣長選戰提前開跑，國民黨形成大亂鬥局面，不只國民黨籍新竹縣副縣長、新竹縣黨部主委陳見賢預計表態參選，就連國民黨立委林思銘也表示，他的確有參選意願。被視為潛在人選之一的國民黨立委徐欣瑩則說，靜待黨中央公平公正公開的初選機制再做回應。

2026新竹縣長之爭，國民黨掀起內戰，陳見賢預計27日對外宣布參選，陳見賢說，他深耕基層、了解縣內各鄉鎮社區的差異和需求，七年多前就有意問鼎縣長寶座，可惜當時健康不允許，轉而力挺縣長楊文科，也謝謝楊文科給他機會擔任副手，使他更加熟悉縣政運作和鄉親需求。如今經過七年多的休養生息和累積推動縣政的實戰經驗，為了不負鄉親期望和自己的使命感，決定率先向鄉親毛遂自薦，提早起跑，以爭取更多認同。

廣告 廣告

林思銘則表示，他也計畫爭取力拚下屆縣長，但會在黨中央提名機制明朗後才會對外宣布。徐欣瑩則說，民主政治的精神就是以大多數的民意為依歸，她長期持續的聽見了廣大民眾的心聲，大家熱烈的勸進希望她參加黨內初選，全力爭取民眾的支持，「我也靜待黨中央公平公正公開的初選機制再做回應」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中配參政延燒！國民黨轟「踐踏憲法」要她下台 劉世芳回應了

嗆造謠「台灣安全指引」是公主病 劉世芳：是盼大家不要視而不見

重磅開炮！國民黨轟劉世芳「踐踏憲法、製造兩國論」：應立刻下台