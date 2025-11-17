藍線人崩潰！板南線不只耶誕城「一週爆量活動曝」通勤族慘喊：以為跨年
實習記者藍子瑄／綜合報導
有網友發現，近日搭乘板南線時明顯感受到格外擁擠，彷彿整條路線都在「硬撐」。進一步整理後才驚覺，這幾天板南線竟同時承載新北耶誕城、台北玩具展、SOGO 週年慶、亞洲手創展、SUJU 演唱會與國際酒展等，大量活動集中同一條藍線，也讓通勤族怨聲四起。
網友在 Threads 上分享，自己一搭上車就明顯感受到壓迫感，形容車廂裡每個人的表情都在無聲吶喊：「不要再考驗我了。」站點分布更是一路從板橋塞到南港，讓人苦笑稱，這幾天的「快樂列車」已從板橋一路直奔南港終點。
除了原本滿滿的活動之外，民眾也陸續指出，本週六還有山下智久在 Legacy Tera 舉辦演唱會，昆陽站與南港站周邊恐面臨更大壓力。同一時間，國父紀念館還聚集手創展、SUJU 演唱會與規模超過 400 攤的「島國禮作」市集，一站三活動，擠得連呼吸都困難。
住在板橋的民眾更無奈表示，耶誕城一開，每天搭捷運像在闖關，「晚上 22:30 出門上班，捷運還是沒有位子可以坐，真的很悲催。」
不只板橋受苦，沿線居民也紛紛跳出來喊救命，「藍線已哀號」、「一條藍線扛下全部」、「府中站跟土城站在哭泣」、「藍線通勤人覺得要瘋掉」等感嘆訊息四起。也有人分享自己在忠孝復興轉車時，被人潮震撼到以為是在跨年現場，甚至有板橋居民忍不住直呼：「請大家別來板橋撒旦城，拜託了」。
