藍線延伸、屯區環狀線 恐進度不一

台中市議員王立任（左起）、張玉嬿、謝志忠、黃守達29日聯合質詢指出，屯區環狀線是紓解屯區50萬人通勤壓力的關鍵一環，絕不能和藍線延伸太平進度不一。（陳淑娥攝）

交通部要求台中捷運藍線延伸太平和屯區環狀線各自推進，市議員張玉嬿29日質詢指出，屯區環狀線連結綠線、藍線和橘線，是紓解屯區50萬人通勤壓力的關鍵一環，絕不能和藍線延伸太平進度不一，要求市府保證屯區路網務必同步成形。捷工局長蘇瑞文表示，屯區環狀線因範圍較廣，設站數較多，距離也較長，但會持續跟中央溝通。

藍線延伸太平和屯區環狀線原皆屬屯區捷運建設計畫，市府於2022年6月提報交通部審議，在審查過程，針對此2路線性質、服務範圍及分屬不同軌道路線之延伸，為利審查，交通部建議拆分兩計畫，捷工局於2024年3月拆分計畫，並再提送交通部續審。

張玉嬿表示，屯區捷運建設計畫原本分為屯區環狀線和藍線延伸太平，今年交通部要求釐清屯區捷運名稱，導致屯區環狀線和藍線延伸太平各自推進路網，再無「屯區捷運」統稱，此舉恐致屯區路網無法同時成形。

張玉嬿提到，屯區環狀線重要性在於連結綠線、藍線和未來的機場捷運（橘線），是紓解太平、大里、霧峰50萬人通勤壓力的關鍵一環，屯區環狀線列為中期路網不符地方發展需求，其推進與藍線延伸太平應是同等優先、同步催生；另既然綠線延伸可行性評估已過關，形成環狀路網的屯區環狀線就更應同步整合推動。

捷工局說明，因應中央審查程序拆分計畫，仍同步積極推動藍線延伸太平及屯區環狀線，並積極整合兩計畫，以利推動速度，盡速完善捷運路網。