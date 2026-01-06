藍線開工定錨發展軸線！ 清水「佳泰琢閱」2字頭提前布局未來增值區

（記者張芸瑄／綜合報導）近年隨著台中多項重大交通建設逐步推進，城市發展軸線愈發明確，其中海線地區的轉型尤為受到市場關注。隨著「台中捷運藍線」正式動工，過去被視為遠景的交通建設藍圖，如今已進入實質推動階段，交通建設支票可以兌現，也為區域通勤機能與整體發展注入關鍵動能；在利多尚未完全反映至房價之前，位於台中市鎮重劃區、清水與梧棲交界的預售新案「佳泰琢閱」，因總價設定明顯低於周邊行情，成為近期市場關注焦點。

圖／本案「佳泰琢閱」2～4房高坪效住宅，距台灣大道僅約3分鐘，出社區即接台61線，約10分鐘抵清水、沙鹿車站，生活與交通機能完整承接海線核心利多。

從區位條件來看，「佳泰琢閱」位居清水門牌，實際生活機能與交通卻完整承接海線核心利多。基地三面臨路，車程約3分鐘即可銜接台灣大道，往北串聯中清路、國道三號，對外交通機能完整。此外，出社區即可快速銜接台61線快速道路，約10分鐘內可抵達清水、沙鹿車站，交通條件相當成熟。

圖／「佳泰琢閱」28坪2房樣品屋。高坪效設計無浪費走道，大臥室尺度舒適；廚房配櫻花雙機及BOSCH洗碗機，衛浴搭美妝燈，讓小家庭生活更舒適。

台中捷運藍線預計於2026年啟動招標施工，首波施工路段自B01至B08共8座高架車站，其中 B04站可與台鐵沙鹿站轉乘，象徵海線正式進入軌道建設時代。隨著捷運話題逐步落實，市場普遍認為海線將成為下一波鍍金區段，而「佳泰琢閱」正位於清水、梧棲交界關鍵節點，被視為提前布局的重要位置。

生活機能層面亦逐步到位。基地周邊已有多個知名建案進駐，鄰近個案成交行情已達4字頭，相較之下本案仍維持2字頭價格帶，價差明顯。「佳泰琢閱」目前主力產品總價帶明顯親民，2 房含平面車位約750萬元起，以相同生活圈條件來看，等同以「半價」切入未來發展區，對首購與自住族群具高度吸引力。

圖／「佳泰琢閱」38坪3房樣品屋。客廳面寬3.5米，梁柱外推，地板全採太格木；雙衛浴開窗，主臥配雙排櫃空間，舒適又實用。

產品規劃方面，「佳泰琢閱」基地面積約1,667坪，共規劃5棟建築，448戶住家及19戶店面，樓高15層、地下5層，配置平面車位478個。坪數涵蓋24至52坪，從2房、3房到4房一應俱全。全案主打高坪效設計，小坪數產品減少走道浪費，3房客廳面寬達3米5，梁柱外推，雙衛浴開窗配置，建材選用櫻花廚具、BOSCH 洗碗機、太格木地板與高規格氣密窗，強化實住品質。

「佳泰琢閱」公設規劃明顯跳脫傳統住宅思維，引進 TSUTAYA BOOKSTORE 選冊閱讀空間，並結合高爾夫球練習室、運動酒吧、影音 KTV、麻將間，甚至規劃社區旅館空間，滿足年輕世代與家庭多元生活需求。再加上中庭水池、兒童戲水設施、洗車區等細節配置，搭配訂簽約3%、工程期零付款等彈性方案，在房市盤整期下，「佳泰琢閱」以價格門檻、交通前景與產品完整度，成為海線區域中具代表性的指標新案之一。

