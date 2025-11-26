藍縣市長選將 12月中首波提名

國民黨中常會通過提名特別辦法，藍白合作提名則仍待磋商。圖為國民黨主席鄭麗文。（杜宜諳攝）

2026九合一選舉將登場，藍綠皆進行提名作業，國民黨中常會於26日通過「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，組發會主委李哲華說，較單純選情的縣市，如連任或是一人參選的縣市，將列入第一波提名，預計12月中左右公布。至於藍白合作提名仍待磋商，目前仍在政策合作及智庫對接階段。

「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」明定連任徵召、同黨多人參選規則，以及規定藍白合作以勝選為目標，將成立「兩黨協商工作小組」研訂策略處理。國民黨主席鄭麗文說，由於12月2日國民黨智庫才會改選董事會，她也先委派前國健署長邱淑媞代表國民黨跟賴香伶對接，希望相關合作事宜積極推動。

廣告 廣告

民眾黨政策會執行長賴香伶表示，日前已有和邱淑媞通話，剛好也有在餐會上巧遇，針對後續政策方向、工作協調等，已有初步交換意見；待邱正式上任後，她會用拜會方式進行正式討論，「我相信在政策上，也能有共同性想法，並一同激盪出好的政策」。

民進黨方面，26日中執會通過，2026年新北市長由立委蘇巧慧代表參選，苗栗縣由議員陳品安披掛上陣。身兼黨主席賴清德總統表示，兩位候選人同為女性、具法律背景，也都在國會、議會累積亮眼成績，更重要的是，都有明確的理想與抱負，長期在地方深耕、以專業回應民眾需求。並強調，「人無法選擇出生地，但可以選擇在哪裡落地生根」。