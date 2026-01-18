藍縣市長選戰現矛盾！人選協調不成、網內互打「基層擔憂」

黨中央協調不出人選，立法院副院長江啟臣（前排中）再次喊話，地方非常焦慮，希望月底前能盡快定於一尊。（圖／東森新聞）





國民黨台中市長提名持續陷入僵局，黨中央協調不出人選，立法院副院長江啟臣再次喊話，地方非常焦慮，希望月底前能盡快定於一尊，而對手國民黨立委楊瓊瓔則表示尊重黨中央，就怕協調不成會產生裂痕，不少基層憂心忡忡，將壓力轉嫁到台中市長盧秀燕身上。

立法院副院長江啟臣：「天下太平和氣生財，應該都是平平安安順順利利。」

立法院副院長江啟臣踏進民進黨立委何欣純選區，到太平發春聯，祈求天下太平，但藍營黨內卻對誰披戰袍選台中，黨中央擺不平。立法院副院長江啟臣：「目前地方的聲音，就是希望趕快定於一尊，不要讓他們無所適從，也不要有機會讓對手陣營見縫插針。」

廣告 廣告

江啟臣希望快刀斬亂，但楊瓊瓔疑似想以拖待變，拖到農曆新年之後，爭取拚搏的時間也就越多。立法院副院長江啟臣：「他們現在當然隨著時間，越來越靠近，一定會緊張會焦慮，希望趕快能夠定於一尊，國民黨一定是要提出最能夠勝選的人選。」

立委（國）楊瓊瓔：「我們尊重黨中央，隨時準備等黨中央通知，讓大家清楚公平，選出一個最有能力，而且最能團結的台中市長候選人。」

原本台中屬於藍營的優勢選區，現在提名進程卻卡關，地方焦慮聲四起，不少人將壓力轉嫁到台中市長盧秀燕身上，希望她能出手協調，因為看到縣市長布局，民眾黨提名節奏明快，還公布共同政策綱領，迎戰2026，呈現白營急、藍營緩。

民眾黨主席黃國昌：「跟中國國民黨共同政見的部分，我們還在等待中國國民黨那邊通知我們，確認他們什麼時候完成黨內民主的程序。」

國民黨陷入被動局面，就怕持續內耗、優勢不再。

更多東森新聞報導

震撼彈！「令和大叔」前日相菅義偉宣布告別政壇

民進黨高嘉南3首長參選人提名後 啟動北桃選戰布局

陳亭妃勝選後與王世堅午餐 遇「英系要角」

