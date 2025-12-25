藍縣市長首波提名史上最早？ 陳學聖揭祕辛：該還朱立倫公道

國民黨24日舉行中常會，黨主席鄭麗文（中）正式提名立委蘇清泉（左一）、立委謝龍介（左二）、立委柯志恩（右二）及台東縣議長吳秀華（右一）投入明年縣市長選戰。（資料照／范揚光攝）

面對2026縣市首長選戰，各黨都正在布局推出最強人選爭取勝利。國民黨中常會昨（24日）昨通過第一波提名名單，立委謝龍介選台南市長、柯志恩選高雄市長、蘇清泉選屏東縣長、台東縣議長吳秀華選台東縣長。對此，前國民黨立委陳學聖透露，黨主席鄭麗文說這可能是國民黨有史以來最早一次提名地方選舉縣市長人選，確實，這應該是最早的一次，但有多早？認真說，在2024提名不分區立委時，作業就開始了！

陳學聖昨深夜在臉書分享，包括謝龍介備選台南、柯志恩高雄、蘇清泉屏東，甚至後面有可能被提名的雲林張嘉郡、宜蘭吳宗憲等人，他們都是朱立倫在2024年拔擢提名為不分區立委，就是讓他們有政治舞台，可以展露頭角、服務鄉親、累積政治能量，一切就是為了2026地方大選提前布署備戰。

陳學聖續指，這些人與朱立倫非親非故，也沒有因為是朱立倫提拔，就變成旗幟鮮明「朱家軍」，更沒有在朱立倫被圍剿時，被要求出來作禁衛軍護主，「沒有，都沒有，朱立倫惜的是人才，希望的是他們能在2026大展身手，為國民黨立下戰功，好好服務鄉親民眾。」

另外，陳學聖更提及在2022年縣市長選舉時，朱立倫在自己的故鄉桃園，硬是和地方派系大老扯破臉，強行提名張善政空降桃園，後來證明這項提名是百分百正確，因張善政以實績獲得了市民超高支持度。最後，他說，「知道朱立倫現在外界好評不高，但朱立倫曾經有的遠見、無私，我們還是應該還給他一個公道，一個掌聲！」

