藍縣長協調初選版本不同 凌濤驚曝支持者超焦慮喊話一事

面對年底的縣市首長選舉，國民黨中央近期啟動縣市長提名人選內部協調機制，宜蘭縣將以全民調方式，於2月底前決定人選，新竹縣長則將採取「民調7成、黨員投票3成」的初選方式決勝負，台中市長2位擬參選人目前仍協商無果。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，不同版本的初選，基層支持者超級焦慮，建議黨中央其實可以更快速給出一制標準。

談到黨內初選，凌濤昨（16日）在節目《國民大會》中坦言，其實是很憂心的，國民黨從2022年走到現在，過去初選很多也採用全民調，比較符合在未來選戰結果的選民分布意向，結果宜蘭縣採全民調、台中還沒共識、新竹縣採三七制（民調7成、黨員投票3成），不同版本的初選，基層支持者超級焦慮。

凌濤談到，宜蘭之後還要藍白進行討論，還好擬參選人吳宗憲跟張勝德達成全民調共識，3月再跟民眾黨陳琬惠比拚，時程已經稍晚但還可以；可是新竹縣的情勢，他認為「沒有那麼樂觀」，對手以逸待勞，國民黨內已經爭成如此，七三比要如何動員黨員也是一個問題。

因此凌濤建議黨中央其實可以更快速給出一制標準，例如全民調統一某一天辦理，而非各縣市個別辦理，應該要有一個標準跟白營對談。他也說，加上現在台中市也還沒有共識，會讓人感到焦慮，黨中央真的要趕快弭平初選進入戰鬥模式。

