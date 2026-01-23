藍肯定朝野共推中選會人選 張惇涵盼理性如期審議人事案

立法院將於下週展開中選會人事案審查。行政院秘書長張惇涵今天(23日)率領7名中選會被提名人拜會朝野黨團，國民黨團肯定此次經朝野推薦共推人選的做法，希望這是朝野合作的開始，並期許未來中選會能超越黨派、依法行政。張惇涵則期盼立法院理性、如期審議中選會人事案，確保年底九合一選舉選務順利圓滿，保障公民權利。

因中選會有6位委員任期屆滿及1位委員請辭，行政院於去年底提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯擔任副主委，以及提名律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義；國民黨則推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦東吳大學政治系教授蘇子喬。立法院將於26日召開公聽會並於28日由委員會審查。

行政院秘書長張惇涵23日率中選會被提名人接續拜會民進黨團、民眾黨團及國民黨團。對於張惇涵及中選會被提名人來訪，國民黨團總召傅崐萁表達熱烈歡迎，他肯定此次經朝野推薦共推人選作法，希望是朝野合作的開始；他也強調，立法院通過的公投議案，中選會不具審查權力，應依法行政。國民黨團書記長羅智強則期許中選會被提名人做到「超越黨派、依法行政、公正公平」。

張惇涵則說明，行政院基於涵納各黨推薦、橫跨朝野背景、兼具理論實務、具有中央地方經驗進行此波提名，希望立法院能理性、如期審議，保障公民權利。張惇涵：『(原音)希望接下來審議過程中，能夠理性、如期審議，無論是選舉人或被選舉人，每個台灣人民的公民權，都能得到最好的保障，讓年底九合一大選選務順利圓滿。』

游盈隆也允諾，未來中選會絕對是中立、超然、公正客觀、專業，會給大家完全不同的感覺。

另外，張惇涵指出，中選會在去年11月17日請各縣市選委會針對「公投綁大選」、「不在籍投票」等議題表達意見，由於年底九合一選舉將有多達8,896種選票，包括花蓮縣、台北市、基隆市等地選委會都表達若全面推行不在籍投票，恐影響投票正確性，不宜貿然實施。

至於傅崐萁發言時提及花蓮鐵路雙軌電氣化預算是已核定、延續性的計畫，該預算沒有卡住的問題，並指控「行政院是國內最大的造謠中心」，張惇涵也當場回應，指「這不是謠言，雖然是延續性的計畫，但新增28億元會被卡住」。