藍自家人開轟！陳見賢陣營轟徐欣瑩 ：砲打基層、同志當敵人

藍委徐欣瑩18日上午宣布參選2026年新竹縣長，讓11月就宣布參選新竹縣長的副縣長陳見賢陣營十分不滿。（陳見賢競選辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

藍委徐欣瑩18日上午宣布參選2026年新竹縣長，並對外宣稱「這場選舉不是派系運作、不是政治交換」。對此陳見賢競選辦公室隨即砲轟，斥徐欣瑩的政治論述矛盾，無助於藍營團結，對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。

陳見賢競選辦公室表示，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，既然要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的國民黨新竹縣議長、議員、鄉鎮市長與長期深耕地方的基層同志，統統打成「派系運作」與「政治交換」。

競選辦公室直言，過去徐欣瑩的政治選擇尚未交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。

陳見賢競選辦公室發言人田芮熙進一步嚴正質問，徐欣瑩所謂的「派系」，究竟指的是誰？田芮熙直言，徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎，這不只是論述問題，而是對長期支持國民黨的基層與選民造成二次傷害。

田芮熙強調，既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。並且針對問題，回應問題，不要閃躲。

