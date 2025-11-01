藍色公路亮起來 華南路延伸完工通車
[NOWnews今日新聞] 地方期盼近20年的大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，歷經台中市府多年努力，（31）日正式通車！通車典禮由副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕主持，現場湧入上百名民眾共同見證歷史一刻。全長1,864公尺、寬20公尺的華南路自遊園路延伸至向上路，串起大肚山脈的交通動脈與山林景緻，工程總經費達13.26億元，成功打通大肚山交通瓶頸，不僅紓解遊園路及中台路口壅塞，也兼顧行人安全與生態永續。
林育鴻表示，華南路延伸完工後，將暢通大肚與南屯間交通，徹底解決長年塞車問題。市府秉持「開不了工的要開工、完不了工的要完工」的理念，克服山勢陡峭、工期困難等挑戰，如今終於實現地方多年期待。他強調，「現在不做，以後會後悔」此案不僅改善區域交通，也象徵市府推動建設的決心與執行力。
副議長顏莉敏也出席見證，她表示，華南路延伸是地方盼望多年的重大建設，感謝歷任議員、立委及市府團隊共同努力，讓藍色公路終於「畫上完美句點」。她指出，近年大肚與南屯區建設投資已達百億元，顯示市府對地方發展的重視，「有始有終的建設力，就是造福鄉親的最佳保證」。
建設局長陳大田指出，工程位於山坡地，施工過程特別注重生態保育，經環評與生態檢核後，設置白鼻心、石虎、山豬等野生動物的生態廊道與圍欄，展現交通建設與自然共存的精神。道路兩側設有3公尺寬人行道與植栽帶，保留原生樹種並循環利用木屑作為肥料，落實永續環保理念。此外，向上路新增百米左轉車道與機車專用左轉道，大幅提升行車效率與安全。
建設局強調，華南路素有「藍色公路」美譽，此次延伸工程延續原有燈光設計與景觀特色，完工後將大幅縮短大肚通往南屯及市區的車程時間，讓居民出入更便利，也呼應市府「富市台中、行人安全」的施政願景，成為地方期待多年的幸福大道。
