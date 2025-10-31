「藍色公路」華南路延伸工程通車 暢通南屯與大肚間交通

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中地方期盼近20年的大肚區「藍色公路」華南路延伸工程，正式通車；全長1,864公尺、寬20公尺的華南路，自遊園路延伸至向上路，暢通南屯與大肚間交通，不但成功打通交通瓶頸，晚上路燈發出藍光，如同將藍色項鍊延長，串起大肚山脈，形成絕世美景。

大肚區「華南路」延伸工程完工後，紓解遊園路及中台路口長年壅塞問題，工程克服大肚山脈陡峭地形的挑戰，成功打通交通瓶頸，不僅有效改善當地壅塞情形，也強化大肚區與南屯區間的交通路網。

建設局長陳大田表示，地方期盼近20年的「華南路延伸工程」終於順利完工通車，串聯大肚區與南屯區，全長1,864公尺、寬度達20公尺，總經費達13.26億元，是區域重要的聯外道路，未來可有效串聯向上路、遊園路及中台路，提供更便捷交通動線。

陳大田並表示，由於工程位於山坡地，施工過程特別重視生態保育，經環評及生態檢核審查後，針對白鼻心、石虎、山豬等野生動物設置生態廊道及圍欄，兼顧交通建設與自然永續。

華南路延伸工程開闢計畫分為2期執行，全長約1,864公尺，寬度20公尺，並於道路兩側設有3公尺寬實體人行道，其中留設1公尺寬設施植栽帶，保留現地大肚山原生樹種，如小梗黃肉楠、山香圓及小葉赤楠等。

此外，在交通配置上，特別於向上路增設近百公尺左轉車道，並同步規劃機車左轉專用道，免除待轉可直接通行，提升行車效率與安全性。

