「藍色公路2.0」正式通車 紓解交通兼顧生態

台中市大肚區「藍色公路」延伸工程，在10月31日正式通車，這條道路串聯大肚區遊園路，以及台中市南屯區向上路，不但有效紓解兩地交通，也兼顧安全和生態永續，更因為山路美景，吸引大批網友朝聖。

圖／TVBS

整排藍色LED路燈，像是藍寶石項鍊，順著山路向下，盡頭就是台中市七期豪宅美景，這裡就是還沒通車，就吸引大批民眾朝聖的「藍色公路2.0」，在10月31日正式通車。

藍色公路華南路延伸工程，全長1.8公里，路寬超過20公尺，總經費13.26億元，串聯大肚區遊園路至向上路。

廣告 廣告

活動主持人：「汽機車一個安全待轉的空間。」

更是在向上路，增設將近百公尺的機車左轉車道，提升行車效率和安全性。

台中市建設局長陳大田：「串聯我們向上路、遊園路、中台路，替我們這邊市區到海線地區的交通，多一條方便的藍色公路。」

台中市建設局表示，「藍色公路2.0」，除了得克服大肚山地形，保留原生樹種，經過生態調查，也為山區出沒的白鼻心和石虎等動物，設置防護誘導網和生態廊道，除了能有效改善大肚區通往市區的交通便利性，也能落實永續環保理念。

更多 TVBS 報導

近2000旅客滯留！小三通午前停航 旅客擠爆金門水頭碼頭

鋪天蓋地！埃及開羅「廣告看板」林立 駕駛眼花

魂斷磺溪書院前！台中女突落水溺斃亡 家屬抵醫院悲痛認屍

爭行動自主！伊朗機車女騎士 墨西哥女運將叫車平台

