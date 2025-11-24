藍色小藥丸新用途？研究揭威而鋼可逆轉特定聽損 專家示警勿亂試

〔編譯陳成良／綜合報導〕藍色小藥丸不僅是治療勃起功能障礙的藥物，現在更被發現具備修復聽覺系統的潛力。福斯新聞網(Fox News)報導，一項最新研究揭示，針對特定基因突變引發的遺傳性聽損，「威而鋼」(Viagra，成分名西地那非)搭配營養補充劑能逆轉部分聽力缺損。然而，科學家與醫師嚴正警告，這項發現目前僅止於動物實驗階段，且該藥物本身即有致聾風險，民眾切勿自行服藥。

這項由邁阿密大學米勒醫學院主導的研究，起初是為了解開三個土耳其家族中多人天生耳聾的謎團。研究團隊發現，這些患者都帶有一種名為「CPD」的基因突變，導致體內缺乏負責產生一氧化氮(nitric oxide)的關鍵酵素。

廣告 廣告

研究主筆、人類遺傳學教授泰金(Mustafa Tekin)解釋，當人類細胞的CPD基因被關閉後，體內的一氧化氮與環磷酸鳥苷(cGMP)水平顯著下降。這兩種物質對內耳運作至關重要，一旦缺乏，負責將聲音轉化為腦部訊號的「毛細胞」(hair cells)就會因代謝負荷過重而死亡，進而導致感音神經性聽力損失。

為了驗證解法，研究團隊在基因改造的老鼠與果蠅身上進行實驗。結果發現，當給予精氨酸(arginine，一種胺基酸)或威而鋼時，能有效提升一氧化氮水平，並逆轉部分因 CPD 基因缺陷造成的聽力損害。泰金指出，威而鋼的作用正是透過調節一氧化氮路徑，因此能發揮保護毛細胞的效果。

儘管實驗結果令人振奮，但泰金強調：「我們並不是建議大家拿威而鋼來治療聽力損失。」他澄清，使用威而鋼是為了「強化論點」，證明耳聾的根本原因是一氧化氮缺乏。

外部專家也提出嚴重警告。舊金山耳鼻喉科醫師帕希茲卡(Nooshin Parhizkar)指出，威而鋼所屬的 PDE5 抑制劑藥物，過去曾被美國食品藥物管理局(FDA)標註警語，因為這類藥物與罕見的突發性聽力喪失及不可逆耳鳴有關。

這項研究目前僅針對特定的 CPD 基因突變患者，距離應用於人類臨床治療仍有很長的路要走。泰金特別提醒，若有不明原因的聽力問題，應先透過基因檢測找出病因，而非盲目自行服藥。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

麻吉大哥加密帳戶已被「完全清算」虧損高達6.4億元

88歲翁身綁爆裂物參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中

青少年偏頭痛被誤以為是課業壓力 醫揪2大誘發殺手

