藍色小藥丸逆轉特定聽損？ 專家：別自己亂吃

藍色小藥丸新用途？研究：可逆轉特定聽損。（示意圖：MotionElements）

治療男性勃起障礙的藍色小藥丸「威而鋼」，最近又被發現有新功能。福斯新聞網（Fox News）報導，一項最新研究揭示，針對特定基因突變引發的遺傳性聽損，「威而鋼」（Viagra）搭配營養補充劑能逆轉部分聽力缺損。不過，醫師嚴正警告，這項發現目前僅止於動物實驗階段，加上藥物本身有致聾風險，民眾切勿自行服藥。

這項由邁阿密大學米勒醫學院主導的研究，起初是為了解開三個土耳其家族中多人天生耳聾的謎團。研究團隊發現，這些患者都帶有一種名為「CPD」的基因突變。研究團隊在基因改造的老鼠與果蠅身上進行實驗，結果發現，當給予精氨酸（arginine，一種胺基酸）或威而鋼時，能逆轉部分因CPD基因缺陷造成的聽力損害，保護把聲音轉化為腦部訊號的「毛細胞」。

不過專家強調，這項研究目前僅針對特定的CPD基因突變患者，距離應用在人類臨床治療仍有很長的路要走。另外有專家提醒，威而鋼所屬的PDE5抑制劑藥物，過去曾被美國食品藥物管理局（FDA）標註警語，懷疑與罕見的突發性聽力喪失及不可逆的耳鳴有關，千萬不可盲目自行服藥。