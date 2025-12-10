藍色旋風來襲！CNBLUE世界巡演3月攻台 門票準備開搶

韓國人氣樂團CNBLUE將於2026年展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，確定3月唱進台北流行音樂中心表演廳。這次巡演以首爾為起點，台北與高雄將先後登場，勢必掀起藍色旋風。

CNBLUE將在2026年展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》。（ 圖／和協整合行銷 提供 ）

演唱會名稱「3LOGY」象徵三位成員所打造的完美結合與和諧音樂世界，傳遞歷經歲月淬鍊後更強大、緊密的樂團能量。官方視覺海報，光與影交織成三角形意象，搭配三人沉穩卻魅力十足的身影，呼應巡演主題，也展現更加成熟洗鍊的風格。

廣告 廣告

CNBLUE李正信（左起）鄭容和、姜敏赫行程滿檔，號稱「公演職人」。（圖／CNBLUE IG）

他們的世界巡演行程馬不停蹄，從首爾起跑，澳門、台北、墨爾本、雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、橫濱、愛知、神戶、香港、高雄，預計還會有增加新的城市與場次，相當符合他們「公演職人」的封號。

除了全新世界巡迴演唱會，CNBLUE近期也發行日本原創單曲〈心盗夜〉，名列Oricon與Billboard Japan等音樂排行榜前茅，再度證明穩固的亞洲人氣。近年他們也持續活躍於韓國各大學祭與音樂節現場，展現穩定實力與爆發力兼具的現場表現。



CNBLUE出道15年，人氣依舊很旺。（圖／CNBLUE IG）

CNBLUE2026年3月7日（六）《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI》台北站門票將於12月17日星期三下午13:00於年代售票系統全面啟售，票價為新台幣6880/5880/4880/3880等4種，更多場次與售票詳情，請查詢和協整合行銷公告。

CNBLUE《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》票價與座位圖。（ 圖／和協整合行銷 提供 ）

延伸閱讀

中職/防全「猿」脫逃！樂天開價4年5千萬留黃子鵬

中職/桃園棒球場現在都是水 台灣大賽G4延賽

封印3年！新竹棒球場重啟有望 拚明年上半年完工驗收