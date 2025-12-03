《藍色水玲瓏》朱國宏近況曝！被目擊遊覽車帶貨 震撼網：怎都沒有老

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星朱國宏踏入演藝圈之後，憑藉《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》等經典戲劇打開知名度，不過近年來卻鮮少在螢光幕前露臉，日前有網友目擊到朱國宏在遊覽車上賣貨，最新近況掀起大家討論。

網友透露近期搭乘遊覽車時，意外發現朱國宏在車上手拿麥克風販賣商品，過程中還開金口獻唱歌曲，親民舉動被網友稱讚「低調不高傲」，其餘網友見狀則表示「演員也要工作賺錢的吧」、「願意放下身段才是真的」。

廣告 廣告

其實，朱國宏近況曝光之後，就有網友曬出以前的劇照，直呼「根本完全沒變」、「怎麼都沒有老的感覺」，還有同樣巧遇過朱國宏的網友笑說「第一次看到藍色水玲瓏主角在我前面，以為要開始劇情」。

朱國宏也曾參與《戲說台灣》。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」

瘋搶許瑋甯捧花！邱澤1舉動被虧：怕老婆被抽走 見得主詫異表情神同步

安排好身後事！70歲男星息影3年...家屬證實「死後捐大腦」做研究

成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應

