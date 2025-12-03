《藍色水玲瓏》男星近況曝！長相26年沒變

▲曾出演《藍色水玲瓏》男星朱國宏近況曝光，他被目擊在遊覽車上賣貨，在網路上掀起熱議。（圖／翻攝自大愛電視YT）

[NOWnews今日新聞] 過去曾出演《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》的男星朱國宏已經淡出戲劇圈多年，不過近日他被網友目擊在遊覽車上推銷商品，販售食物、飲料，看起來完全沒有演員的姿態，畫面曝光在網路上掀起熱議。

有民眾在Threads社群發文，表示最近搭乘觀光巴士時，發現在車上叫賣商品的人居然是知名演員朱國宏，當時他拿著麥克風唱了2首歌，接著開始向車上乘客推銷商品，全程態度都非常敬業、積極，絲毫沒有因為他是演員而擺架子，透露之後若還有緣碰到朱國宏，一定會再次跟他購買商品捧場。

巧遇朱國宏的貼文曝光後，許多網友紛紛在留言區回應，「演員也是人，也需要吃飯，用自己的雙手賺錢，都值得尊重」、「我真的很佩服曾經很紅的藝人能放下原本的演藝工作，跑去做別的事情，尤其要拋頭露臉」、「請大家多多支持台灣藝人，戲劇節目就這麼多，不是每個演員都有戲拍。」

另有網友也分享起了巧遇朱國宏的經驗，「我上次也是車上遇到他先狂拍，第一次看到藍色水玲瓏主角在我面前」、「以前看玫瑰銅鈴眼覺得他蠻帥的～隔了這麽多年感覺他沒有老很多」、「根本完全沒變！超愛看他演戲，不管好人壞人都很會演」，直呼朱國宏過了多年，外型還是一樣帥氣，都沒有改變。

▲朱國宏出道多年，擁有許多戲劇代表作。（圖／翻攝自大愛電視YT）

朱國宏在演藝圈活躍超過20年，過去曾在《藍色蜘蛛網》、《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》等劇中飾演重要角色，以帥氣外型以及高超演技獲得許多粉絲，不過近年他淡出戲劇圈，已經超過2年沒有推出新作品，讓許多觀眾直呼「想念他過去演戲的樣子！」

資料來源：Threads

在 Threads 查看

