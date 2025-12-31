藍色流星雨傾瀉夜空！義大世界史上最浪漫跨年煙火 吸引約5.6萬人朝聖

▲「紫耀義大 義享奔騰」跨年夜不冷場，「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」劃過天際，999秒煙火秀湧5.6萬人迎2026。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】『2026紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀』在2026年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引約5萬6千人到場欣賞。今年主打「史上最浪漫花火盛典」，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」從天空傾瀉而下，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花、999秒毫無冷場，用最創新的設計、最繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年！

▲連17年不缺席！義大世界999秒跨年煙火 5.6萬人見證最美2026序章。

▲5.6萬人潮湧入齊聚義大觀賞煙火

「3、2、1，Happy New Year！」全場齊聲倒數迎新年，煙火一開場以巨型2026飛字煙火點亮夜空，象徵新年的到來，隨後登場的「流墨幻彩煙火」，在白閃高亮煙火與日間彩煙的奇幻交織下，幻化成一片流動的雲海，絢麗的七彩騰雲層層堆疊，猶如瑰麗的織錦從天而降，祝福民眾2026年展開新章，繽紛璀璨。第二篇章同樣以絢麗流暢的五彩瀑布煙火帶震撼視覺，如同豐富多彩的極光奔流天際，在場民眾紛紛歡呼讚嘆，幸福感爆棚。

第三篇章則是此次全台獨家鉅獻，最受期待的「藍色流星雨煙火」，以無數光點拖曳細長尾焰，彷彿深邃的宇宙星河！緊接著第四篇章，義大世界在大草坪上種出一棵超級巨大的煙火樹，巨型綠冠，樹幹與枝枒則為熾金花火，象徵新年的昌盛與繁榮。

第五篇章揮灑夜空最甜蜜的光之魔法，用愛心造型煙火等幾何型態，展現極致浪漫與感動。第六篇章則是聲光效果兼具的金星錦冠煙火，金絲萬縷畫化作冠冕，充滿力量迎向新歲的第一道光。義大世界連續17年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，義大世界表示：「今年煙火分成六大篇章，集結了繽紛、震撼、動感、氛圍於一身，還有千輪小花、變光煙火等特色煙花，999秒毫無冷場，祝福大家2026年氣勢奔騰、心願皆成！」

▲▼義大遊樂世界也湧入人潮，YOYO家族的KIWI姐姐、櫻桃姐姐活力開唱，帶動全場氣氛。

義大遊樂世界31日舉辦跨年星光趴，在跨年煙火前，搶先與民眾同歡！小朋友最愛的波力一現身，就受到熱烈歡迎，此外還有YOYO家族的KIWI姐姐、櫻桃姐姐活力開唱，帶動全場氣氛。最後還抽出iPhone手機等萬元大獎，大小朋友齊聚樂園歡送2025。

▲前往觀賞煙火電梯也排滿人潮

此次跨年整個義大世界湧入約5萬多人齊聚迎新年。歡慶元旦，同時慶祝義大世界滿15周年，義大遊樂世界推出新年派對票價，2026.01.01~2026.01.04第二人只要15元(需搭配一名遊客購買1,080元全票)，新年假期，一起來同樂！（圖╱義大世界提供）