「藍色浪潮」席捲世界盃！庫拉索首度晉級決賽圈 創加勒比足球奇蹟

庫拉索球員在客場戰平牙買加後歡慶歷史性晉級，首次闖進世界盃會內賽。（圖／達志／美聯社，下同）

加勒比海小國庫拉索（Curaçao）締造足壇奇蹟，這支被暱稱為「藍色浪潮」（The Blue Wave）的隊伍，在經驗豐富的荷蘭名帥迪克艾德沃卡特（Dick Advocaat）帶領下，從第二輪開始一路過關斬將，最終在中北美洲及加勒比海足球協會（Concacaf）第三輪脫穎而出，拿下B組第一名。歷經十場不敗的資格賽後，正式取得2026年世界盃門票，寫下該國史上首次晉級會內賽的輝煌紀錄。

庫拉索在最後一戰作客牙買加，面對同樣渴望晉級的對手，最終以0比0守住關鍵一分，憑藉總積分穩居小組榜首。

根據BBC等外媒報導，庫拉索在最後一戰作客牙買加，面對同樣渴望晉級的對手，最終以0比0守住關鍵一分，憑藉總積分穩居小組榜首，驚喜晉級48隊制的新世足決賽圈。比賽中，牙買加雖於補時階段獲得12碼機會，卻因VAR回放被撤銷，引發現場譁然，卻也成就庫拉索歷史性的一刻。

廣告 廣告

庫拉索在最後一戰作客牙買加，面對同樣渴望晉級的對手，最終以0比0守住關鍵一分，憑藉總積分穩居小組榜首。

庫拉索位於南美洲北方，距離委內瑞拉海岸僅約60公里，屬於荷蘭王國的構成國之一。該國於2010年自荷屬安地列斯獨立，國土面積171平方英里，是目前晉級世界盃的國家中，面積與人口最小者。儘管國土有限，庫拉索在過去十年間於足球發展上突飛猛進，並成功打造出強勢的國家隊陣容。

庫拉索在最後一戰作客牙買加，面對同樣渴望晉級的對手，最終以0比0守住關鍵一分，憑藉總積分穩居小組榜首。

這支來自委內瑞拉外海、人口僅15萬的島國，十年前還排在FIFA世界排名第150位，如今已攀升至第82，短時間內實現驚人飛躍。在資格賽第二輪，他們先後擊敗巴貝多、阿魯巴、聖露西亞與海地，共攻進15球，展現驚人火力；進入第三輪後，又成功力退牙買加、千里達及多巴哥與百慕達，包含主場2比0擊敗牙買加、作客7比0大勝百慕達，氣勢如虹。

庫拉索球隊成員晉級後揮舞國旗，見證締造國家足球史上最大成就。

值得一提的是，現年78歲的艾德沃卡特也將成為世界盃史上最年長的總教練，打破2010年希臘主帥萊哈格爾（Otto Rehhagel）71歲出征紀錄。這位荷蘭名帥曾執教過八支國家隊，包括荷蘭、比利時、南韓、俄羅斯與伊拉克，也曾效力流浪者、PSV與飛燕諾等多家球會。他在2024年接掌庫拉索兵符後，即瞄準世界盃目標，並快速整合戰力，成效斐然。

球員陣容方面，多數主力來自荷蘭，如前曼聯中場鍾達（Tahith Chong）、英冠米杜士堡前鋒漢森（Sontje Hansen）、以及由兄弟檔李安卓與祖尼奧巴古納（Leandro & Juninho Bacuna）領軍，實力不容小覷。祖尼奧巴古納受訪時坦言，能與哥哥同場為國效力是他選擇代表庫拉索的關鍵原因，「這是為家人和祖國實現夢想的時刻」。

隨著維德角共和國、烏茲別克、約旦等新面孔一同加入2026世界盃行列，庫拉索不僅打破了「最小國家晉級」紀錄，也掀起加勒比足球的新篇章。他們的晉級，不只是一次體育成就，更是對於資源有限的小國足球的一次鼓舞與肯定。

庫拉索球員在客場戰平牙買加後歡慶歷史性晉級，首次闖進世界盃會內賽。（圖／翻攝自X，FOX Soccer）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超人病倒了！花蓮村長災後56天「過勞急開刀」 報平安曝現況

籃籃回應胡瓜「碰胸」風波 撇小禎爆料戀愛ing

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝