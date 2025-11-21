藍色狂潮席捲高雄 高市府觀光局同步啟動旅宿房價稽查
韓國人氣女團TWICE將於明(廿二)、廿三日在高雄世運主場館開唱，吸引大批歌迷粉絲湧入高雄，高市府於十八日首波「藍海應援」、點亮七大地標發動「巡迴視覺藍」燈飾與布置後，陸續有壽山觀景台、吉祥物高雄熊，以及多家高雄飯店觀光產業加入藍色應援行列，讓演唱會持續加溫；因應演唱會即將到來，高市府觀光局為遏止因住宿需求大增而有業者趁機哄抬價格、超出備查房價情形，再次啟動專案稽查，聯手消保官一同抽查二十四家旅宿、進行房價查核，抽查結果均無業者超收房價，充分展現高市府與民間企業公私部門積極合作，共同維護旅客權益與市場秩序，為造訪高雄的海內外「ONCE」粉絲看緊荷包、讓遊客開心入住，沉浸式體驗感受美麗的高雄港灣與海洋城市的熱情氛圍與魅力！(見圖)
觀光局今(廿一)日說明，旅宿業者必須依《旅館業管理規則》第二十一條及《民宿管理辦法》第二十五條規定申報並遵守備查房價；如有向旅客收取高於備查價格，或任意取消訂房等損害旅客權益之情事，將依《發展觀光條例》第五十五條第三項規定，按違規情節逐房裁處新台幣一至五萬元罰鍰；提醒業者切勿因短期利益影響自身品牌與高雄城市形象，並呼籲旅宿業與高市府共同維護高雄的優質觀光形象，讓粉絲旅客都能留下愉快美好的城市體驗與旅遊回憶。同時，比照上個月BLACKPINK來高演出，整個高雄沉浸在「粉紅浪漫」氛圍，為讓前來聆聽TWICE「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」演唱會的粉絲踏上高雄的第一刻，就能感受到滿滿的城市應援氛圍，不僅捷運中央公園站、壽山情人觀景台LOVE字點亮藍色光芒，城市吉祥物「高雄熊」（Kaohsiung Bear）社群也變身帥氣的藍色熊熊並獻上熱舞，高雄也有近二十家飯店將「藍海」應援氛圍延伸至城市各個角落，包括水京棧國際酒店、美麗四季精品旅館、夏悠旅居，以及義大遊樂世界特別將建築外牆與摩天輪點亮為清澈的藍色燈光；高雄商旅、翰品酒店、麗尊大酒店、帕可麗酒店、香堤商旅、寒軒國際大飯店、水木商旅等眾多業者則播放高雄藍海應援影片、或以館內電子看板呈現主題視覺，甚至還溫馨打上「歡迎子瑜回家」等字幕，充分展現高雄歡迎TWICE與ONCE粉絲的熱情，也讓粉絲從踏上高雄的第一刻起，就能沉浸在專屬的城市應援氛圍中。
觀光局高閔琳局長表示，大型活動、連假與演唱會期間飯店旅宿住宿價格向來備受關注，因此高市府一向採取「主動查核」，隨機抽查並搭配「海巡」模式，積極杜絕業者不當收費、影響旅客權益與高雄城市觀光形象；高雄作為「演唱會經濟」重要城市，必須提供透明、可信賴且安全衛生的旅遊環境；自二○二三年高雄連續舉辦多場大型演唱會以來，觀光局已完成超過二千八百家次、四.二萬間客房查核，內容包括合法旅宿之房價、公安、消防、衛生，以及非法旅宿、非法日租等項目。因應本週韓國女子團體TWICE之「THIS IS FOR ONCE」高雄巡迴演出，觀光局稽查飯店旅宿，逐一確認訂房資訊與價格揭露情況，確保旅宿收費透明公開、合乎備查房價與相關規定；本次抽查結果，業者均符合相關規定、未有超出備查房價、哄抬價格情形，觀光局將持續提高查核頻率，並透過跨局處稽查合作，強化執法與管理，防止旅宿不合理漲價，積極維護高雄住宿及觀光品質、安全衛生、合理消費。同時，高市府亦積極攜手民間業者，不僅透過燈光設計藍色光芒點亮市區重要地標建築、交通節點與觀光景點，藍色城市吉祥物「高雄熊」（Kaohsiung Bear）也變身帥氣的藍色熊加入應援，而觀光產業如飯店、旅宿、遊樂與餐飲業，均在燈光營造、室內軟裝佈置、影片音樂播放及限定餐飲等多元行銷手法加入應援、一同宣傳高雄，共同營造高雄藍色港都的浪漫海洋氛圍，熱情迎接海內外ONCE歌迷與遊客。
除了藍色燈光視覺饗宴，多家旅宿更搭配TWICE熱門歌曲或藍色主題，推出演唱會限定商品與優惠活動，將應援心意融入舌尖上的體驗，包括「高雄中央公園英迪格酒店」推出期間限定特調「WHAT IS LOVE」，以海藍漸層象徵青春悸動，搭配清新萊姆與夢幻棉花糖，成為獻給ONCE的甜蜜應援；「高雄日航酒店」天空酒吧將經典特調換上應援藍色，清澈藍調加夢幻泡泡，營造專屬儀式感；「承億酒店」推出主題調酒《Feel Special》向經典歌曲致敬，邀請旅人舉杯為TWICE應援。同時，「高雄福華大飯店」也推出「最高景觀涮涮鍋」應援優惠，凡持TWICE演唱會門票並著藍色系服裝用餐打卡，即享專屬禮遇等。
高市府積極攜手民間業者，透過燈光設計與氣氛營造、吉祥物應援、室內軟裝佈置、影音播放、限定餐飲及優惠等多元行銷宣傳手法，成功將高雄打造成一片熱情的「港都藍」海洋。就是要讓所有來到高雄的民眾與歌迷們，都能一同感受高雄的獨有魅力。觀光局提醒，粉絲與旅客前來高雄聽演唱會、規劃旅遊行程與住宿時，可至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿與備查房價；如遇到消費爭議，可透過行政院消保處線上平台、撥打一九五○或高市府觀光局專線○七-七四○九八○二反映，高市府將積極提供協助，共同打造公平透明的旅遊消費環境，為旅客在高雄留下美好回憶！
更多高雄觀光活動資訊，請上觀光局「高雄旅遊網」、FB粉專及Instagram查詢。
