藍色監獄集結 450 公尺高空！ 東京晴空塔打造沉浸式足球迴廊

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東京晴空塔運營公司「東武塔晴空塔股份有限公司」近日正式啟動 「BLUE LOCK EPISODE SKY in TOKYO SKYTREE (R)」 特別活動。這是東京晴空塔首度與人氣足球題材動漫《藍色監獄》（BLUE LOCK）展開深度聯動，活動自 2026 年 4 月 9 日（四）起至 7 月 6 日（一） 止，邀請全球遊客在高空體驗這部人氣作品的魅力。

450 公尺天望迴廊：主視覺展示與角色合影

位於海拔 450 公尺的「天望迴廊」將轉化為活動特展區，結合作品視覺呈現豐富的空間體驗：

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限定周邊與咖啡：現場發售活動專屬限定商品，並提供角色主題咖啡菜單。

專屬拍照服務：遊客可參與特別攝影服務，與《藍色監獄》中的人氣角色合影留念，記錄高空觀景的精采瞬間。

350 公尺天望甲板：巨型屏幕影像與主題點燈

SKYTREE ROUND THEATER： 位於 350 公尺處的天望甲板，將利用窗面改造的巨型屏幕，播放本次活動專屬的影像內容，營造震撼的視聽享受。

特別燈光秀： 活動期間的夜間時段，晴空塔塔身將點亮以動畫角色配色為靈感設計的特別燈光。

收藏亮點：活動限定特別門票

為慶祝首次聯動，東武塔晴空塔特別推出 「活動限定主視覺紀念卡門票」。此組合包含天望甲板與天望迴廊的入場資格，並附贈僅在本次活動中提供的專屬插畫紀念卡，數量有限，售完為止。

東武塔晴空塔表示，期待透過這場結合高空美景與人氣動漫的活動，讓來自世界各地的遊客能更深入地體驗東京晴空塔的多樣化魅力。

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