《藍色監獄》真人版高橋文哉領軍偶像男神掀足球風暴 8月12日引爆全台

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高橋文哉（右）和「&TEAM」成員 K在《藍色監獄》真人版電影帶來最極致的足球競技殊死鬥。（甲上娛樂提供）

今夏最受矚目的真人版電影《藍色監獄》確定將於8月12日在台上映，卡司集結高橋文哉、&TEAM成員K、浪花男子成員高橋恭平等人氣男神，全員顏值與演技話題一次引爆。

由知名動漫《藍色監獄》改編的真人版，主角由高橋文哉飾演潔世一，搭檔K、高橋恭平、櫻井海音、野村康太、綱啓永等新生代男星，共同挑戰高強度足球競技戲。全員為了還原動漫中的爆發力與速度感，提前一年半接受由前日本國腳松井大輔指導的密集訓練，從跑位到對抗全部親自上陣，讓「藍色監獄」的殘酷競爭更具真實壓迫感。

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《藍色監獄》演員們提前一年半接受日本國腳專業訓練。（甲上娛樂提供）

男主角高橋文哉早在三年前就接到主演邀約，雖然完全沒有足球底子，但仍投入高強度訓練，把角色的「Ego」當成自我突破的核心。他強調這次不是單純演出，而是把身體與情緒都逼到極限，只為呈現潔世一的成長與覺醒。

原作者金城宗幸與野村優介也在探班後給出高度肯定，直呼現場火花比想像更強烈，甚至像真的走進「藍色監獄」。電影劇情描述300名高中前鋒被集結進封閉設施展開殘酷淘汰戰，最終只有一人能成為世界最強前鋒，作品將於8月12日正式在台上映。

《藍色監獄》真人版電影前導海報今天公開，正式宣布台灣定檔 8 月 12 日。（甲上娛樂提供）

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