藍色起源任務成功！德國工程師成史上首位輪椅使用者飛抵太空邊

〔編譯陳成良／綜合報導〕太空旅遊的可及性正被重新定義。德國33歲工程師本特豪斯(Michaela Benthaus)21日搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)旗下的「藍色起源」(Blue Origin)火箭升空，成為史上首位進入太空的輪椅使用者。她在太空中暫時離開了平日依賴的輪椅，在失重狀態下自由漂浮，為商業太空飛行的包容性寫下新頁。

據《衛報》報導，本特豪斯7年前因登山車意外導致下半身癱瘓。她在前SpaceX高層柯尼格斯曼(Hans Koenigsmann)的贊助與協助下，與其他5名乘客一同搭乘「新雪帕德號」(New Shepard)火箭，飛越海拔105公里的卡門線，體驗了約3分鐘的失重狀態。

本特豪斯降落後表示：「這是有史以來最酷的體驗！」雖然她在地面上無法行走，但在太空中，她能像其他人一樣自由漂浮。為了這次飛行，藍色起源僅對太空艙進行了微幅調整，包括加裝一塊轉移板(transfer board)讓她能從艙門移動到座位，並在著陸點鋪設地毯，方便她在降落後第一時間坐回輪椅。柯尼格斯曼則在飛行中擔任她的緊急協助者。

非官方任務 激勵身障族群

這次任務屬私人性質，並非歐洲太空總署(ESA)的官方計畫。雖然ESA已批准截肢太空人麥克福爾(John McFall)參與未來任務，但依目前公開紀錄，本特豪斯是首位完全無法行走卻成功上太空的案例。

藍色起源工程師米爾斯(Jake Mills)指出，新雪帕德號原本就以高包容性為設計導向，過去也曾搭載過視障、聽障及高齡90歲的乘客。本特豪斯目前是ESA的培訓生，她希望藉此推動改善地球上的無障礙環境，「希望我只是一個開始。」

