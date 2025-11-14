藍色起源成功回收火箭！馬斯克祝賀新勁敵

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司「藍色起源」 （Blue Origin）13日成功發射巨型軌道火箭「新葛倫號」（New Glenn），將NASA火星探測器送往火星，並成功回收推進器。 （圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司「藍色起源」 （Blue Origin）13日成功發射巨型軌道火箭「新葛倫號」（New Glenn），將NASA火星探測器送往火星，並成功回收推進器，這也是藍色起源首次成功回收，實現火箭回收並大幅降低成本的關鍵一步。

據《美聯社》報導，藍色起源13日在卡納維爾角太空部隊基地，成功發射98公尺高（相當於17層樓高）的巨型軌道火箭「新葛倫號」，將NASA的兩顆火星軌道探測器成功送入太空，準備執行22個月的火星探測之旅。

值得注意的是，藍色起源此次也第一次成功回收火箭推進器，這是實現火箭回收利用並大幅降低成本的關鍵一步。在火箭升空約10分鐘後，一級助推器成功在距離海岸600公里的接駁船上垂直著陸，卡納維爾的藍色起源火箭公園（Rocket Park）任務控制中心也爆出歡呼聲，貝佐斯也在發射控制中心親眼見證這個關鍵時刻。

美國國家航空暨太空總署（NASA）官員和SpaceX公司創辦人馬斯克（Elon Musk）也都向貝佐斯發來祝賀。馬斯克在X發文說，「恭喜貝佐斯（Jeff Bezos）以及藍色起源團隊！」

「新葛倫號」今年1月進行了首次試飛，將一顆衛星送入軌道，但未能成功收回推進器。該火箭以首位繞地球軌道飛行的美國人葛倫（John Glenn）命名，體積是新雪帕德火箭（New Shepard）的五倍。新雪帕德火箭主要任務是將富有的客戶送往太空邊緣。

藍色起源計劃在未來幾個月內，利用新葛倫號執行一次示範任務，發射「藍月」（Blue Moon）月球登陸器的原型。該公司已經獲得NASA阿提米絲登月計畫第三次載人登月任務合約，前兩次任務都由SpaceX拿下。

