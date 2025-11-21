藍色點亮港都！高雄變身「ONCE之城」 飯店、地標全面應援TWICE

▲壽山情人LOVE觀景台與高雄熊同步加入藍色應援行列

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】韓國超人氣女團 TWICE 將於 11 月 22、23 日在高雄世運主場館連唱兩天，粉絲湧入港都掀起藍色應援熱潮。高雄市政府本週啟動首波「藍海應援」，點亮七大地標後，更吸引壽山觀景台、高雄熊及多家飯店旅宿加入應援行列，整座城市提前進入演唱會熱度。

▲「天成逸旅」房價稽查(符合規定)

為維護旅客住宿權益與市場秩序，高雄市政府觀光局同步啟動旅宿專案稽查，聯合消保官抽查 24 家旅宿，逐一比對訂房資訊與備查房價，結果皆無超收或哄抬情形。觀光局強調，大型活動期間房價備受關注，市府已建立「主動查核 + 海巡模式」的稽查機制，自 2023 年以來已完成超過 2,800 家次查核，確保旅宿收費公開透明、環境安全衛生，打造可信賴的觀光品質。

▲「水京棧國際酒店」響應「藍海應援」

此次 TWICE 演唱會，高雄從地標到旅宿全面藍化，近 20 家飯店透過燈光、館內視覺佈置、影音播放與限定活動加入應援，包括義大遊樂世界將外牆與摩天輪點亮成藍色，英迪格酒店、日航酒店、承億酒店等更推出主題特調與專屬禮遇，營造滿滿「ONCE 之城」氛圍，甚至有飯店特別打上「歡迎子瑜回家」字幕，讓粉絲從踏上高雄的第一刻就感受到城市的熱情。

觀光局提醒旅客，規劃住宿可至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿與備查房價；若遇消費爭議，可透過 1950 或觀光局專線反映。市府將持續與民間業者合作，以燈光、應援佈置與行銷活動打造藍色港都，歡迎全台與海內外 ONCE 一起感受高雄的魅力。（圖╱高雄觀光局提供）

▲「承億酒店」響應「藍海應援」